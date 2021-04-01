РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:56, 31 Март 2021 | GMT +6

    «Барыс» узнал всех соперников в новом сезоне КХЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 марта 2021 года состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги лиги. В сезоне-2021/2022 примут участие 24 клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    При этом «Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018, сказано в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

    Состав участников сезона-2021/2022:
    1. «Авангард» (Омск);
    2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
    3. «Адмирал» (Владивосток);
    4. «Ак Барс» (Казань);
    5. «Амур» (Хабаровск);
    6. «Барыс» (Нур-Султан);
    7. «Витязь» (Московская область);
    8. «Динамо» (Минск);
    9. «Динамо» (Москва);
    10. «Динамо» (Рига);
    11. «Йокерит» (Хельсинки);
    12. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
    13. «Локомотив» (Ярославль);
    14. «Металлург» (Магнитогорск);
    15. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
    16. «Салават Юлаев» (Уфа);
    17. «Северсталь» (Череповец);
    18. «Сибирь» (Новосибирская область);
    19. СКА (Санкт-Петербург);
    20. «Спартак» (Москва);
    21. «Торпедо» (Нижегородская область);
    22. «Трактор» (Челябинск);
    23. ХК «Сочи» (Сочи);
    24. ЦСКА (Москва).


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!