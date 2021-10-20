«Барыс» трижды вел в счете и проиграл матч в КХЛ
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Михайлис—Волк-Старченко; Альсинг-Шалапов, Лилья-Берглунд-Савицкий; Данияр См.-Орехов, Асетов-Гурков-Петухов; Савченко-Кайыржан, Мусоров-Зубов-Шестаков.
Казахстанский клуб здорово начал и к середине первого периода вел в две шайбы благодаря дублю Якоба Лилья, однако еще до перерыва белорусы сумели отыграть это преимущество. Во второй части игры дважды забросил уже Даррен Диц, а соперник ответил единожды. В заключительной двадцатиминутке Илья Усов выровнял положение, а затем Марио Кемпе и Тайлер Граовац сделали отрыв, Лилья вернул интригу, но на более гостей не хватило. 6:5 — сильнее минчане.
22 октября «Барыс» дома примет ярославский «Локомотив».
«Динамо» (Минск, Беларусь) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 6:5 (2:2, 1:2, 3:1)
Шайбы:
0:1 — 00:45 Лилья (Савицкий, Берглунд). В равенстве
0:2 — 07:27 Лилья (Волк, Михайлис). В большинстве
1:2 — 10:23 Демков (Бенгтссон, Бек). В большинстве
2:2 — 19:59 Теденбю (Стрёмвалль, Кемпе). В равенстве
2:3 — 27:19 Диц (Волк, Михайлис). В большинстве
3:3 — 35:52 Теденбю (Усов, Альмквист). В равенстве
3:4 — 36:19 Диц (Гурков, Шестаков). В равенстве
4:4 — 45:10 Усов (Бек, Линдхольм). В равенстве
5:4 — 51:02 Кемпе (Бек, Альмквист). В большинстве
6:4 — 51:13 Граовац. В равенстве
6:5 — 51:33 Лилья (Савицкий, Альсинг). В равенстве
Вратари: Большаков — Ортио
Штраф: 12:14 (6:4, 4:6, 2:4)