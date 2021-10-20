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    00:59, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» трижды вел в счете и проиграл матч в КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Минске сыграл с «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Михайлис—Волк-Старченко; Альсинг-Шалапов, Лилья-Берглунд-Савицкий; Данияр См.-Орехов, Асетов-Гурков-Петухов; Савченко-Кайыржан, Мусоров-Зубов-Шестаков.

    Казахстанский клуб здорово начал и к середине первого периода вел в две шайбы благодаря дублю Якоба Лилья, однако еще до перерыва белорусы сумели отыграть это преимущество. Во второй части игры дважды забросил уже Даррен Диц, а соперник ответил единожды. В заключительной двадцатиминутке Илья Усов выровнял положение, а затем Марио Кемпе и Тайлер Граовац сделали отрыв, Лилья вернул интригу, но на более гостей не хватило. 6:5 — сильнее минчане.
    22 октября «Барыс» дома примет ярославский «Локомотив».

    «Динамо» (Минск, Беларусь) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 6:5 (2:2, 1:2, 3:1)
    Шайбы:
    0:1 — 00:45 Лилья (Савицкий, Берглунд). В равенстве
    0:2 — 07:27 Лилья (Волк, Михайлис). В большинстве
    1:2 — 10:23 Демков (Бенгтссон, Бек). В большинстве
    2:2 — 19:59 Теденбю (Стрёмвалль, Кемпе). В равенстве
    2:3 — 27:19 Диц (Волк, Михайлис). В большинстве
    3:3 — 35:52 Теденбю (Усов, Альмквист). В равенстве
    3:4 — 36:19 Диц (Гурков, Шестаков). В равенстве
    4:4 — 45:10 Усов (Бек, Линдхольм). В равенстве
    5:4 — 51:02 Кемпе (Бек, Альмквист). В большинстве
    6:4 — 51:13 Граовац. В равенстве
    6:5 — 51:33 Лилья (Савицкий, Альсинг). В равенстве
    Вратари: Большаков — Ортио
    Штраф: 12:14 (6:4, 4:6, 2:4)

    Фото: hcbarys.kz
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