«Барыс» трижды вел в счете и проиграл матч в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Минске сыграл с «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Михайлис—Волк-Старченко; Альсинг-Шалапов, Лилья-Берглунд-Савицкий; Данияр См.-Орехов, Асетов-Гурков-Петухов; Савченко-Кайыржан, Мусоров-Зубов-Шестаков.

Казахстанский клуб здорово начал и к середине первого периода вел в две шайбы благодаря дублю Якоба Лилья, однако еще до перерыва белорусы сумели отыграть это преимущество. Во второй части игры дважды забросил уже Даррен Диц, а соперник ответил единожды. В заключительной двадцатиминутке Илья Усов выровнял положение, а затем Марио Кемпе и Тайлер Граовац сделали отрыв, Лилья вернул интригу, но на более гостей не хватило. 6:5 — сильнее минчане.

22 октября «Барыс» дома примет ярославский «Локомотив».



«Динамо» (Минск, Беларусь) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 6:5 (2:2, 1:2, 3:1)

Шайбы:

0:1 — 00:45 Лилья (Савицкий, Берглунд). В равенстве

0:2 — 07:27 Лилья (Волк, Михайлис). В большинстве

1:2 — 10:23 Демков (Бенгтссон, Бек). В большинстве

2:2 — 19:59 Теденбю (Стрёмвалль, Кемпе). В равенстве

2:3 — 27:19 Диц (Волк, Михайлис). В большинстве

3:3 — 35:52 Теденбю (Усов, Альмквист). В равенстве

3:4 — 36:19 Диц (Гурков, Шестаков). В равенстве

4:4 — 45:10 Усов (Бек, Линдхольм). В равенстве

5:4 — 51:02 Кемпе (Бек, Альмквист). В большинстве

6:4 — 51:13 Граовац. В равенстве

6:5 — 51:33 Лилья (Савицкий, Альсинг). В равенстве

Вратари: Большаков — Ортио

Штраф: 12:14 (6:4, 4:6, 2:4)

Фото: hcbarys.kz