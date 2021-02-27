«Барыс» сразится с омским «Авангардом» в заключительном матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана в заключительном матче Континентальной хоккейной лиги в гостях сыграет с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня «Барыс» проведёт выездной матч с омским «Авангардом» в рамках последнего игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Эта встреча решит многое: какое место займут омичи на Востоке и с кем встретится «Барыс» в плей-офф», - сообщила в Instagram пресс-служба хоккейного клуба «Барыс».

Встреча состоится на стадионе «Арена-Балашиха», вмещающем 6 200 зрителей. Матч начнется в 17:30 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Как отметили в ХК «Барыс», в нынешнем регулярном чемпионате «Барыс» и «Авангард» провели три очных поединка – два из них остались за коллективом из Нур-Султана, один раз победу отпраздновали омичи.

Напомним, 25 февраля «Барыс» на выезде сыграл с китайским «Куньлунь Ред Стар». Сильнее оказались казахстанцы – счет 3:0. Свои снайперские счета пополнили Даррен Диц, Антон Сагадеев и Никита Михайлис. Линус Виделль, дважды ассистировавший партнёрам, вышел на первое место в списке самых результативных игроков казахстанской команды. На его счету 36 (9+27) очков. Хенрик Карлссон отразил 35 бросков и записал в свой актив очередной сухой матч.

После этой победы подопечные Юрия Михайлиса гарантировали себе на Востоке место не ниже седьмого по итогам регулярного чемпионата (69 очков после 59 матчей).