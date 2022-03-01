«Барыс» совершил сенсацию на старте плей-офф КХЛ
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Савицкий-Вей-Асетов; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд-Куник-Юрчо; Петухов-Сагадеев-Шестаков, Шайхмедденов-Кайыржан.
Хозяева были явными фаворитами, первый период остался без заброшенных шайб, а во втором Томаш Юрчо выбежал на вратаря соперника и протолкнул ему шайбу между щитков в ворота. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Якоб Лилья увеличил разрыв, сократил его в большинстве Линус Виделль, оставалось более десяти минут основного времени, Юрчо оформил дубль, в игру вернул хозяев Николай Голдобин, но не более того. 3:2 — сильнее казахстанцы.
3 марта команды сыграют в Нур-Султане.
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Счет в серии: 0:1
Шайбы:
0:1 — 22:44 Юрчо (Куник). В равенстве
0:2 — 40:52 Лилья. В равенстве
1:2 — 47:56 Виделль (Дронов, Яковлев). В большинстве
1:3 — 49:40 Юрчо (Куник, Вей). В большинстве
2:3 — 52:21 Голдобин. В равенстве
Вратари: Олкинуора — Ортио
Штраф: 4:12 (0:4, 0:4, 4:4).
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