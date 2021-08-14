«Барыс» с трудом победил «Торпедо» и вышел в финал Кубка Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Кубка Президента Казахстана по хоккею в Нур-Султане сыграли «Барыс» и усть-каменогорское «Торпедо». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Коди Куник, а закрепил успех Эрик Мартинссон, вернуть интригу удалось Эрику Алдабергенову. В заключительной двадцатиминутке уже на первой минуте Даррен Диц, казалось, снял все вопросы, однако Максим Худяков вернул усть-каменогорцев в игру, но не более того. 4:2 — победа столичного коллектива.

Таким образом, завтра в 12:00 «Торпедо» сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар» за третье место на турнире, а в 17:00 «Барыс» поспорит с карагандинской «Сарыаркой» за главный трофей.Шайбы:1:0 — 25:05 Куник. В равенстве2:0 — 30:13 Мартинссон (Михайлис). В равенстве2:1 — 31:52 Алдабергенов (Стасюк, Мажуга). В равенстве3:1 — 40:19 Диц (Фрэттин, Томас). В большинстве3:2 — 56:31 Худяков (Громов, Мажуга). В равенстве4:2 — 59:59 Шестаков. В равенстве, в пустые воротаВратари: Орито — ЯнковШтраф: 6:15 (0:7, 0:4, 6:4).







