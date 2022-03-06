«Барыс» проиграл в домашнем матче плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Мартинссон, Савицкий-Вей-Юрчо; Альсинг-Орехов, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Шалапов, Берглунд-Куник-Петухов; Данияр, Шайхмедденов-Сагадеев-Шестаков, Кайыржан.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Семена Кошелева. Во второй части игры магнитогорцы разошлись и забросили трижды усилиями Павла Акользина, Филиппа Майе и Григория Дронова. В заключительной двадцатиминутке гости отличились снова, сделал это Максим Карпов, сократили разрыв Кертис Волк, Никита Михайлис и Коди Куник. 5:3 — россияне явно были сильнее в Нур-Султане.

7 марта команды снова сыграют в Нур-Султане.

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

Счет в серии: 1:2

Шайбы:

0:1 — 02:17 Кошелев (Земчёнок, Акользин). В меньшинстве

0:2 — 22:09 Акользин. В меньшинстве

0:3 — 24:19 Майе (Неколенко, Минулин). В равенстве

0:4 — 35:34 Дронов (Карпов, Голдобин). В равенстве

0:5 — 44:29 Карпов (Голдобин, Зернов). В равенстве

1:5 — 49:55 Волк (Лилья). В равенстве

2:5 — 51:56 Михайлис. В большинстве

Вратари: Ортио 00:00-24:19, Бояркин 24:00-60:00 — Кошечкин 00:00-50:31, Налимов 50:31-60:00

Штраф: 4:16 (2:10, 2:2, 0:4).



