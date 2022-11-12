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    22:35, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» проиграл третий подряд матч КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Савицкий-Шапю-Шайхмедденов; Бекетаев-Грэм, Бракко-Вей-Луис; Гайтамиров-Данияр См., Кайыржан-Сагадеев-Шестаков; Сергиенко-Григорьев, Максимов-Гурков-Петухов.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Нельсон Ножье и Джереми Бракко вывели гостей вперед, однако к заключительной двадцатиминутке счет был равный, а там ничего не изменилось. Овертайм перешел в серию буллитов, где сильнее оказались россияне — 3:2. Казахстанцы проиграли третий поединок подряд.

    13 ноября «Барыс» на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

    «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

    Шайбы:
    0:1 — 23:01 Ножье (Луис, Вей). В равенстве
    0:2 — 28:14 Бракко (Ножье, Бекетаев). В равенстве
    1:2 — 31:59 Акользин (Неколенко). В меньшинстве
    2:2 — 35:40 Майе (Коростелёв, Лайпсик). В равенстве
    3:2 — 65:00 Яковлев. Буллит

    Вратари: Паскуале — Гудачек

    Штраф:8:6 (4:4, 4:2, 0:0, 0:0)


    Фото: sports.kz

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    Спорт Барыс Хоккей
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