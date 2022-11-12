«Барыс» проиграл третий подряд матч КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Савицкий-Шапю-Шайхмедденов; Бекетаев-Грэм, Бракко-Вей-Луис; Гайтамиров-Данияр См., Кайыржан-Сагадеев-Шестаков; Сергиенко-Григорьев, Максимов-Гурков-Петухов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Нельсон Ножье и Джереми Бракко вывели гостей вперед, однако к заключительной двадцатиминутке счет был равный, а там ничего не изменилось. Овертайм перешел в серию буллитов, где сильнее оказались россияне — 3:2. Казахстанцы проиграли третий поединок подряд.

13 ноября «Барыс» на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 23:01 Ножье (Луис, Вей). В равенстве

0:2 — 28:14 Бракко (Ножье, Бекетаев). В равенстве

1:2 — 31:59 Акользин (Неколенко). В меньшинстве

2:2 — 35:40 Майе (Коростелёв, Лайпсик). В равенстве

3:2 — 65:00 Яковлев. Буллит

Вратари: Паскуале — Гудачек

Штраф:8:6 (4:4, 4:2, 0:0, 0:0)

Фото: sports.kz