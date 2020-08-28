Бартогайское водохранилище спасли от засухи

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Бартогайское водохранилище спасли от засухи. Об этом журналистам в рамках пресс-тура сообщил директор Большого Алматинского канала им.Д.Кунаева Сериккали Мукатаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казводхоз».

По его словам, в этом году были сложности в работе из-за засухи и маловодья в вегетационный период. К примеру, при мощности Большого Алматинского канала в 320 миллионов кубометров приток был на 212 миллионов кубометров меньше обычного.

Поэтому руководству канала пришлось снизить объем подаваемой поливной воды сельхозпроизводителям. Также на некоторых участках, где наблюдался избыток воды, был урегулирован объем и порядок подачи воды, его снизили со 100 кубометров до 80 кубометров в секунду. При этом специалисты рассчитали норму подачи воды с учетом размера пашни каждого хозяйства и видов сельскохозяйственных культур.

Благодаря этим мерам, запасы воды были увеличены с 13 млн куб. метров до 28 млн куб. метров, что снизило риск высыхания Бартогайского водохранилища.

«Поскольку в июле вода начала отступать, мы ввели циркуляцию воды. То есть мы на пять дней подавали воду на Шелек и Бартогай, и 5 дней - на Большой Алматинский канал В этот период мы дали им воду на полную мощность. Благодаря этой воде провели первый полив. Таким образом, все посевы выжили. Введя 10-дневный водный цикл, мы увеличили объем воды с 13 млн. куб. метров до 28 млн. куб. метров и собрали воду в Бартогайском водохранилище. Эти своевременные меры помогли нам преодолеть маловодье. Если бы не провели циркуляцию воды, у Бартогая давно бы закончилась вода», - отметил директор БАК им.Д.Кунаева С.Мукатаев.

Кроме того, из-за засухи и слабого таяния ледников по всей Центральной Азии было предложено сократить посевы овощей и увеличить производство засухоустойчивой и водостойкой сельскохозяйственной продукции, чтобы сохранить пахотные земли фермеров.

«Весной предложили фермерам, какие овощи и культуры следует сажать весной, а какие не стоит. Ведь в начале вегетации «Казгидромет» сообщил нам, что будет засуха, предупредил, что воды будет на 45% меньше. В феврале наше ведомство направило письма акимам сел и районов, мы сообщили о прогнозе маловодья, и попросили скорректировать посевы», - сказал Сериккали Мукатаев.

В свою очередь, сельхозпроизводители выразили благодарность за проведенную работу коллективу БАК им.Д.Кунаева. К примеру, слова благодарности за то, что не оставили без поливной воды в засуху, специалистам БАК высказал Ермек Ускенбаев, глава фермерского хозяйства «Будан», выращивающего элитные сорта сои и кукурузы.

«В этом году была засуха. Но благодаря хорошей работе команды Большого Алматинского канала мы добились положительных результатов. Поливаем кукурузу с помощью канала. Мы не используем капельное орошение. Корни кукурузы растут вширь. Поэтому, если кукуруза вовремя не напьется воды, урожая не будет. А сотрудники БАК своевременно подают столько воды, сколько нужно, к примеру, 500 литров в секунду. Они работают в соответствии с потребностями и предпочтениями крестьян. Специалисты БАК ответственны за обеспечение водой, а фермеры - за то, чтобы очищать свои участки на территории канала», - сказал Ермек Ускенбаев.

Также Исмаил Томазов, глава фермерского хозяйства «Сабир», выращивающего яблоки под Алматы с 1982 года, отметил, что БАК им. Д. Кунаева пережил засуху, благодаря круглосуточному водоснабжению.

«Мы берём воду с 1985 года, когда был открыт канал. Канал полностью выполняет взятые на себя обязательства по контракту. Мы также платим вовремя. Если бы не было канала, мы бы выращивали только зимние фрукты. Сейчас он делает все возможное, создает нам условия. Без воды нет жизни. От работы этого канала зависит от 50-60% наших доходов «, - сказал И. Томазов.

Таким образом, специалистам Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева удалось спасти водоем от засухи и обеспечить водой сельхозпроизводителей до конца сезона урожая, несмотря на то, что в вегетационный период в Бартогайское водохранилище поступало лишь 70% от необходимого обьема поливной воды, или 212 куб.м.

Сегодня, благодаря этой работе, «Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева» имеет запас воды объемом 20 млн куб. м. С 11 августа поливная вода предоставляется потребителям канала в соответствии с ранее запрошенным объёмом.



