«Барселона» возвращается домой: что изменилось на знаменитом «Камп Ноу»

Возвращение домой совпало с днем, которого с нетерпением ждали болельщики: на стадионе Spotify Camp Nou вновь пройдет официальный матч, в котором «Барса» встретится с «Атлетиком».

«Камп Ноу» — стадион, который является символом истории клуба с 1957 года. Текущая реконструкция является частью программы Espai Barça, цель которой — превратить стадион в крупнейшее и инновационное спортивно-развлекательное сооружение в центре крупного города.

Благодаря разрешенному частичному возобновлению работы публика сможет увидеть несколько наиболее заметных достижений проекта. Боковая трибуна представляет собой новые и полностью функционирующие зоны с расширенными входами, отремонтированными лестницами и обновленными системами эвакуации, соответствующими новым стандартам безопасности.

Внутренняя инфраструктура также была усилена — от телекоммуникационных сетей до электрических и управляющих систем стадиона — с возможностью подключения, позволяющего проводить матчи с десятками тысяч одновременно подключенных устройств.

Технические зоны также совершили качественный скачок вперед. Игровые туннели и раздевалки были перепроектированы для улучшения внутренней организации пространства и повышения профессионализма игроков. Кроме того, была установлена новая эффективная система спортивного освещения, соответствующая текущим и будущим требованиям к трансляции, а также отремонтирована часть периметральной конструкции стадиона, чтобы строительство могло продолжаться по мере постепенного увеличения числа зрителей.

— То, что посетители увидят сейчас, — это только начало, передает Euronews.

В ближайшие месяцы верхние ярусы будут постепенно расширяться, чтобы достичь конечной вместимости более 105 тысяч зрителей, что сделает новый стадион Spotify Camp Nou крупнейшим в Европе.

Планируется завершить строительство нового третьего яруса, одного из самых символичных архитектурных элементов окончательного проекта, а также установить крышу на 360º, на которой будут интегрированы фотоэлектрические панели, системы сбора энергии и технологии устойчивого управления.

Также будет продолжена работа над инновационным кольцом, которое определит будущее восприятие болельщиков: гигантские экраны, расширенные гастрономические зоны, интерактивные пространства, новые маршруты, обновлённые VIP-зоны и музей, полностью переделанный и интегрированный в сам стадион.

Конечная цель — превратить стадион не только в эталонный стадион, но и в крупнейшее и самое современное спортивно-развлекательное сооружение, расположенное в центре крупного города Европы.

Тем не менее, в эту субботу технические аспекты отойдут на второй план. После почти трех лет на Монжуике «Барса» возвращается домой и устраивает праздник, достойный своей истории. Болельщики возвращаются туда, где были написаны величайшие страницы клуба, а «Камп Ноу» открывает новую, полную волнения главу.

Ранее сообщалось, что 14 футбольных стадионов планируют построить в Казахстане.