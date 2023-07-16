Барса выходили в зоопарке Алматы и вернули в природу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Снежного барса, найденного обессиленным в апреле этого года в горах Алматинской области и выхоженного сотрудниками алматинского зоопарка, выпустили обратно в природу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Снежного барса обнаружили в районе поселка Сарбастау 19-го апреля в ослабленном состоянии и на следующий день привезли в зоопарк для оказания ветеринарной помощи.

Барс был очень слаб, обезвожен, на левых передних и задних лапах были резаные раны, ветеринарные врачи отметили тремор лап (тремор - непроизвольные ритмичные колебательные движения части тела). После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов, барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин.

«15 июля, специалистами Областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, Института Зоологии РК и Алматинского зоологического парка барс был выпущен на территории ГНПП Иле-Алатау. Перед выпуском барса, ветеринарными врачами были проведены обследование, замеры и контрольное взвешивание. Выяснилось, что за время пребывания в зоопарке барс немного подрос и набрал более 8 килограммов веса, полностью здоров и готов к выпуску в природу. Для того, чтобы животное не испытывало стресс, обследование и транспортировка таких животных проводится с применением медикаментозной седации (наркоза), а во время транспортировки за состоянием животного следит ветеринарный врач», - сообщили в зоопарке.

Снежный барс является редким видом, поэтому за всеми особями, обитающими в национальных парках внимательно следят зоологи - на барса надели ошейник со спутниковым передатчиком для того, чтобы учёные могли наблюдать перемещения животного и следить за его дальнейшей судьбой.