НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Бармен продавал наркотики в ночном клубе Астаны

6 Декабря 2022, 18:09
Бармен продавал наркотики в ночном клубе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-летнего бармена столичного ночного клуба задержали за распространение наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый организовал сбыт мефедрона на своем рабочем месте – с барной стойки ночного клуба.

В рамках распоряжения прокуратуры города Астаны и при ее координации, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности города Астаны, за сбыт наркотиков в увеселительных заведениях, задержан молодой человек. Далее следственные действия были продолжены по месту жительства, где проживал задержанный.

«При обыске квартиры, которую снимал задержанный со своим другом, также были изъяты наркотические вещества каннабисной и синтетической группы. Это составляет около 20 разовых доз, которые задержанный планировал реализовать в ближайшие дни, – сообщил начальник УПН столичного департамента Рустам Гасизов.

Всего в ходе ОРМ изъято около 4 гр мефедрона и 11 гр гашиша.

Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Задержанный водворен в ИВС департамента полиции города Астаны.


Фото: polisia.kz

Теги:
Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря
Свободы на 10 лет лишилась закладчица в Акмолинской области
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 декабря
Читайте также
Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
Женис Касымбек назначен акимом Астаны
Выселять агрессора из квартиры предлагает полиция Астаны
Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах
Пассажирка авто в Усть-Каменогорске оказалась наркокурьером
В столице подросток «заминировал» школу
Почти 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности  в Астане
Эпический балет «Спартак» вернется в репертуар театра «Астана Опера»
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей