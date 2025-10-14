«Барыс» — «Сибирь»: где смотреть прямую трансляцию матча КХЛ

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Сибирь» начнется в 19:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На данный момент «Барыс» имеет в активе 13 очков (15 матчей), а у «Сибири» — 12 очков (13 матчей). В последней игре «регулярки» «Барыс» дома уступил нижегородскому «Торпедо» — 3:5. Для астанинского клуба это уже пятое поражение подряд в КХЛ: ранее команда Михаила Кравца также уступила ярославскому «Локомотиву» (1:5), новосибирской «Сибири» (0:1 по буллитам), казанскому «Ак Барсу» (3:4) и челябинскому «Трактору» (2:3 в овертайме). Что касается «Сибири», то она в последней игре добилась выездной победы над нижнекамским «Нефтехимиком» — 3:2 по буллитам.

Ранее в хоккейном клубе «Барыс» озвучили основные задачи на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.