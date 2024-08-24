Астанинский «Барыс» проиграл третий матч подряд

Астанинский «Барыс» провел свой третий матч на предсезонном турнире Кубок Блинова в Омске (Россия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками подопечных Дэвида Немировски стал челябинский «Трактор». На матч астанчане выставили следующий состав: Маттссон (Никитин Вл.); Жафяров-Маклауд-Эллисон, Бутчер-Камалов; Смит-Апальков-Бойко, Больё-Королёв; Логвин-Шайхмедденов-Симонов, Кенесбай-Волосенков; Саркенов — Омирбеков-Колобов, Решетько-Жусупбеков; Смольянинов.

Уже на третьей минуте «Трактор» вышел вперед благодаря шайбе Михаила Котляревского, после чего преимущество челябинцев удвоил Сергей Телегин. «Барыс» ответил на это голом Дамира Жафярова. Во втором периоде Никита Тертышный сделал счет 3:1, а под конец двадцатиминутки Эллисон Уэйд сократил разрыв. Под конец матча Чарльз Робинсон установил окончательный счет — 4:2 в пользу «Трактора».

Напомним, что ранее на Кубке Блинова «Барыс» уступил омскому «Авангарду» (3:4 ОТ), после чего крупно проиграл «Сибири» из Новосибирска (0:4).