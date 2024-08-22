«Барыс» с крупным счетом проиграл второй матч на Кубке Блинова

Астанинский «Барыс» сыграл против новосибирской «Сибири» в рамках турнира Кубок Блинова, который проходит в Омске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Главный тренер столичного коллектива Дэвид Немировски выбрал на игру следующий состав: Никитин Вл. (Шестаков) — Королёв-Волосенков, Жафяров — Омирбеков — Эллисон; Кенесбай — Никитин К., Колобов — Кодола-Буяльский; Сулейменов — Жусупбеков, Логвин — Бойко — Симонов; Смольянинов — Шайхмедденов — Саркенов, Решетько.

В первом периоде счет за российский клуб открыл Павел Гоголев. Во втором отрезке игры он оформил дубль, а Алексей Яковлев и Тревор Мерфи довели дело до разгрома. Заключительная двадцатиминутка оказалась безголевой. 4:0 — крупная победа «Сибири».

Напомним, накануне «Барыс» уступил омскому «Авангарду» — 3:4 ОТ. 24 августа астанчанам будет противостоять челябинский «Трактор».





