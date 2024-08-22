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    17:56, 22 Август 2024 | GMT +6

    «Барыс» с крупным счетом проиграл второй матч на Кубке Блинова

    «Барыс»
    Фото: ХК «Барыс»

    Астанинский «Барыс» сыграл против новосибирской «Сибири» в рамках турнира Кубок Блинова, который проходит в Омске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Главный тренер столичного коллектива Дэвид Немировски выбрал на игру следующий состав: Никитин Вл. (Шестаков) — Королёв-Волосенков, Жафяров — Омирбеков — Эллисон; Кенесбай — Никитин К., Колобов — Кодола-Буяльский; Сулейменов — Жусупбеков, Логвин — Бойко — Симонов; Смольянинов — Шайхмедденов — Саркенов, Решетько.

    В первом периоде счет за российский клуб открыл Павел Гоголев. Во втором отрезке игры он оформил дубль, а Алексей Яковлев и Тревор Мерфи довели дело до разгрома. Заключительная двадцатиминутка оказалась безголевой. 4:0 — крупная победа «Сибири».

    Напомним, накануне «Барыс» уступил омскому «Авангарду» — 3:4 ОТ. 24 августа астанчанам будет противостоять челябинский «Трактор».



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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