«Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup

В рамках стартового дня состоялись два матча. Пекинский «Хокай» одержал крупную победу над минским «Динамо-Джуниверс» — 13:1.

В другой встрече астанинский «Барыс» уступил «Армии СКА» со счётом 3:7. В составе столичной команды отличились Ратмир Кузьмин, Байкен Нурсултан и Ярослав Урбанов.

Игры турнира продолжатся 16 апреля. В 13:30 по времени Астаны «Авангард» встретится с «Хокаем», а в 16:00 на лёд выйдут «Викинги» и «Армия СКА».

