    23:55, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    «Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup

    В Астане завершился первый игровой день турнира UTLC Ice Cup среди команд до 14 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В рамках стартового дня состоялись два матча. Пекинский «Хокай» одержал крупную победу над минским «Динамо-Джуниверс» — 13:1.

    «Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В другой встрече астанинский «Барыс» уступил «Армии СКА» со счётом 3:7. В составе столичной команды отличились Ратмир Кузьмин, Байкен Нурсултан и Ярослав Урбанов.

    «Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Игры турнира продолжатся 16 апреля. В 13:30 по времени Астаны «Авангард» встретится с «Хокаем», а в 16:00 на лёд выйдут «Викинги» и «Армия СКА».

    «Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Ранее главный тренер сборной Казахстана по хоккею Талгат Жайлауов обозначил ключевую задачу команды на чемпионат мира в дивизионе IA.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс
    Адиль Саптаев
