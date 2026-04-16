«Барыс» проиграл СКА в стартовом матче UTLC Ice Cup
В Астане завершился первый игровой день турнира UTLC Ice Cup среди команд до 14 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.
В рамках стартового дня состоялись два матча. Пекинский «Хокай» одержал крупную победу над минским «Динамо-Джуниверс» — 13:1.
В другой встрече астанинский «Барыс» уступил «Армии СКА» со счётом 3:7. В составе столичной команды отличились Ратмир Кузьмин, Байкен Нурсултан и Ярослав Урбанов.
Игры турнира продолжатся 16 апреля. В 13:30 по времени Астаны «Авангард» встретится с «Хокаем», а в 16:00 на лёд выйдут «Викинги» и «Армия СКА».
