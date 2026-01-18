«Барыс» прервал серию поражений, обыграв ЦСКА

Матч начался с двух подряд удалений у хозяев, но «Барыс» стойко оборонялся и сумел организовать результативную контратаку. Мэйсон Морелли вывел на бросок Тайса Томпсона, который прервал голевую засуху команды в начале встречи.

Второй период прошел без взятий ворот, а в заключительной третьей двадцатиминутке началась настоящая борьба. Сначала Майкл Веккьоне реализовал большинство и удвоил преимущество «Барыса». Москвичи отреагировали заменой вратаря на шестого полевого игрока и забили гол — отличился Максим Соркин. Но решающий удар нанёс снова Веккьоне, точным броском со своего пятака оформивший победу.

Голкипер «Барыса» Адам Шил сделал 25 спасений и оформил результативную передачу.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут 20 января в Тольятти против «Лады».

Счет по периодам: 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы:

1:0 — 13:00 — Томпсон (Морелли)

2:0 — 53:24 — Веккьоне (Уолш, Морелли)

2:1 — 56:37 — Соркин (Полтапов, Карнаухов)

3:1 — 59:23 — Веккьоне (Шил) ПВ.

Ранее «Барыс» сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком» в первом домашнем матче 2026 года.