Барьеры, сдерживающие развитие конкуренции: как Нацпроект по развитию конкуренции намерен решить вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» предусмотрено поручение по разработке «Национального проекта по развитию конкуренции», в рамках которого проконкурентное поведение должно стать нормой для всего госаппарата страны и субъектов рынка. Что дает Национальный проект и какие вопросы в этом направлении намерены решить до 2025 года, объяснил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи с редакторами АО «Казинформ» Серик Жумангарин пояснил, что Нацпроект направлен на повышение благосостояния потребителей, экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, обеспечение равного доступа к услугам «ключевых мощностей».

Реализацию Нацпроекта и соответственно решение задач по развитию конкуренции планируется осуществлять через проектный механизм.

Обеспечение доступа независимых поставщиков к услугам наземного обслуживания в аэропортах (более 2 млн человек в год)

С 1 января 2022 года возобновит действие пункт 2 статьи 65 Закона «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», предусматривающий при количестве обслуженных пассажиров в аэропорту более двух миллионов человек в год эксплуатант аэропорта обязан допустить поставщика услуг наземного обслуживания, оказывающего их на территории аэропорта, для оказания услуг, входящих в наземное обслуживание.

«В соответствии со структурой функций, образующих полный цикл наземного обслуживания авиаперевозок, услуги по наземному обслуживанию в зависимости от места их предоставления подразделяются на перронное обслуживание (в контролируемой зоне аэропорта), терминальное обслуживание (вне контролируемой зоны аэропорта), а также централизованную инфраструктуру аэропорта. Так, согласно международному опыту свободный доступ в аэропортах с пассажиропотоком более 2 миллионов человек предусматривается для услуг, входящих в терминальное обслуживание (обслуживание пассажиров, обслуживание грузов и почты). Доступ к услугам, входящим в обслуживание на перроне предусматривается минимум двум операторам наземного обслуживания, один из которых независимый», - рассказал Серик Жумангарин.

Предлагается предоставление аэропортом доступа не менее чем к 3 услугам наземного обслуживания (входящим в терминальное обслуживание либо обслуживание на перроне) с 2023 года с последующим возрастанием.

Обеспечение недискриминационного доступа на рынки связи

«Ключевая мощность» – это инфраструктура или средство, без доступа к которой конкуренты не могут предоставить свои услуги потребителям. Чаще всего она создана исторически за счет государства и ее дублирование не рационально. Компания «Казахтелеком» владеет кабельной канализацией и линиями ВОЛС (волоконно-оптическими линиями связи). Имеется вопрос как доступа в эту кабельную канализацию для прокладки кабелей, так и к линиям ВОЛС. Это существенно затрудняет развитие новых или масштабирование действующих, в основном цифровых видов бизнеса на практически 19 млн рынке Казахстана. Рынок сотовой связи является дуополистическим, в котором присутствуют 2 оператора связи – группа компаний АО «Казахтелеком» - 62% (АО «Kcell», ТОО «Мобайл Телеком – Сервис») и ТОО «КаР-Тел» - 38%», - отметил спикер.

По словам С. Жумангарина, монополизированность данного рынка связана с:

ограниченностью ресурса, а также непрозрачностью порядка распределения новых РЧС;

Действующее законодательство не предусматривает условия выбора способа закупок (конкурс либо аукцион). Кроме того, не прозрачен механизм отбора потенциальных получателей РЧС, очередность получения разрешительных документов (лицензия на осуществление деятельности либо разрешение на использование радиочастот).

отсутствием информации о свободной емкости в кабельной канализации, завышенными требованиями при выдачи технических условий на подключение кабельной канализации (по оперативным данным до 90% отказа по г. Алматы);

отсутствием регламентированного порядка доступа к инфраструктуре коммунально-бытового сектора.

«В этой связи, для решения поставленных вопросов предлагается реализовать в рамках национального проекта мероприятия, предусматривающие внесение изменений в правила недискриминационного доступа к кабельной канализации; инженерной инфраструктуре в жилых домах, зданиях, сооружениях; реализация РЧС через аукцион для внедрения 5G до конца 2021 года», - добавил Серик Жумангарин.

Председатель агентства сообщил, что в следующем году появится новый оператор мобильной связи «Транстелеком».

«Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы на рынке появился третий оператор. Но у него есть проблемы - у него нет доступа к радиочастотам: он хочет получить доступ к радиочастотам, а ему предлагают сначала получить лицензию и потом только будет доступ к радиочастотам, а он уйдет за лицензией, ему говорят «ты сначала получи радиочастоту». У него нет возможности получить. Сейчас мы решаем этот вопрос и, дай Бог, на следующий год появится еще один оператор мобильной связи. Это будет местный оператор «Транстелеком», - заявил Серик Жумангарин.

Снятие барьеров на рынках агропромышленного комплекса

Как рассказал председатель, агентством проведен аналитический обзор по мерам господдержки в АПК, где установлены завышенные пороговые значения для получения субсидий и ограничение доступа к ним малых крестьянских, фермерских хозяйств. В связи с чем, агентством предусмотрено включение в Нацпроект мероприятий по снижению пороговых значений для доступа к мерам госсподдержки АПК.

«К примеру, в настоящее время, государством предоставляются инвестсубсидии по «Созданию и расширению объектов для откорма скота», предусматривающие площадку с загонами для содержания от 5000 голов единовременного содержания КРС. По представленным данным МИО, по республике с мощностью от 5000 голов существует всего 19 откормочных площадок, из них в отдельных регионах наблюдается низкая загруженность откормочных площадок. Несмотря на недозагруженность крупных откормочных площадок, ежегодно выделяются средства из бюджета на расширение площадок», - отметил спикер.

В 2020 году инвестиционные субсидии по созданию и расширению объектов для откорма скота получили только 9 сельхозпроизводителей.

«Таким образом, учитывая, что данные пороговые значения для получения субсидий завышены и ограничивают доступ к ним малых крестьянских, фермерских хозяйств, Агентством предусмотрено включение в Нацпроект мероприятий по снижению пороговых значений для доступа к инвестиционному субсидированию по созданию и расширению объектов для откорма скота по направлению «Площадка с загонами для содержания от 5000 голов единовременного содержания КРС» до 500 голов».

В результате снижения данного критерия в регионах получат доступ к инвестсубсидиям малые и средние откормочные площадки, что создаст конкурентную среду.

Обеспечение равного доступа на рынках железнодорожного транспорта

С 1999 года, с момента принятия Закона «О железнодорожном транспорте» рынок перевозки грузов железнодорожным транспортом является конкурентным и не относится к сфере естественной монополии.

По словам Серика Жумангарина, для осуществления деятельности субъекту рынка необходимо получение государственной лицензии на перевозку грузов в сфере железнодорожного транспорта, которую в настоящее время получили более 40 компаний.

Рынок перевозки грузов железнодорожным транспортом монополизирован, в настоящее время функционируют 3 перевозчика.

По данным агентства, наиболее крупным субъектом рынка, осуществляющим перевозку грузов на территории Казахстана, является ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - 99%, а также в рамках пилотного проекта предоставлен доступ 2 частным перевозчикам ТОО «Dar rail» - 0,53 %, ТОО «ТТТ Сервис» - 0,13 %. Общий доход 2-х частных перевозчиков в 2020 году составил 4,3 млрд тенге.

Ранее на получение доступа к услугам МЖС с заявкой в АО «НК «КТЖ» обращались ТОО «Рудненское ЖДХ» и ТОО «Казжолтранс».

На сегодня действует пилотный проект предусматривающий доступ к МЖС только 2 перевозчикам.

«Основными причинами, препятствующими развитию конкуренции на рынке перевозок грузов ж/д транспортом являются нормы, содержащиеся в правилах пользования МЖС, ограниченность доступа к автоматизированной системе управления перевозками. Доступ на МЖС частным перевозчикам ограничивается в силу наличия долгосрочных договоров (контрактов), зарезервированных ниток графика. При этом Правила не предусматривают условия, при которых заключаются долгосрочные контракты.

В этой связи, оператором МЖС заключены договора с частными перевозчиками со сроком на 1 год.

Разрабатываемый Национальный проект по развитию конкуренции предусматривает мероприятия по внесению изменений в НПА, в части обеспечения равного доступа к услугам МЖС.

Лизинговое финансирование обновления парка пассажирских вагонов частных перевозчиков через АО «БРК-лизинг» на льготных условиях

В настоящее время имеются проблемы на рынке пассажирских железнодорожных перевозок по обновлению парка подвижного состава и созданию неравных условий по финансированию государством ставок вознаграждений при кредитовании для покупки пассажирских вагонов.

В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы (далее – госпрограмма) предусмотрено бюджетное финансирование для приобретения пассажирских вагонов.

«Вместе с тем, госпрограммой для участника рынка - АО «Пассажирские перевозки» предоставляются необоснованно лучшие условия для приобретения вагонов: ставка вознаграждения - 1,75%, срок финансирования - 20 лет со льготным периодом по погашению основного долга – 6 лет. Тогда как частных перевозчиков доступна программа только субсидирования ставки, предполагающая субсидирование ставки вознаграждения до 10%», - отметил Серик Жумангарин.

Кроме того, данный механизм имеет несколько существенных недоработок, в частности: срок погашения кредита составляет не более 7 лет в банках второго уровня при фактическом сроке эксплуатации вагона до 40 лет; отсутствие гарантий по субсидированию со стороны государства в течение всего срока кредитования.

Серик Жумангарин подробнее рассказал о задачах Нацпроекта по развитию конкуренции.

Нацпроектом по развитию конкуренции планируется обеспечить конкурсный отбор поставщиков, сократив количество государственных заданий не менее чем на 25%.



