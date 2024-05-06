Банджульскую декларацию приняли на 15-м саммите ОИС

В столице Гамбии завершился 15-й саммит Организации исламского сотрудничества на высоком уровне, собравший глав государств и правительств государств-членов организации. Повесткой форума стало «Укрепление единства и солидарности посредством диалога в целях устойчивого развития», которая завершилась принятием декларации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По итогам двухдневной конференции под председательством президента Гамбии Адамы Барроу 15-й саммит ОИС принял специальную резолюцию по вопросу Палестины и мечети Аль-Акса, всеобъемлющее коммюнике и Банджульскую декларацию, получившую название в честь города Банджул - столицы Гамбии, в которой проходил саммит.

Декларация затрагивает солидарность государств-членов организации в противостоянии гуманитарной катастрофе, постигшей сектор Газа, выражает поддержку палестинскому народу в его борьбе за свои права, а также признает право на палестинскую государственность.

Кроме того в документе выражается поддержка народу Кашмира, а Совбез ООН призывается принять эффективные меры по выполнению его резолюций по Джамму и Кашмиру. Декларация выразила обеспокоенность преследованием мусульман и других меньшинств в Индии.

Также текст декларации благодарит Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию за усилия по принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюций, провозглашающих 15 марта «Международным днем ​​борьбы с исламофобией».

Фото: президент Гамбии Адама Бэрроу / ОИС

Декларация призвала «Исламский Эмират Афганистан» (ИЭА) уважать право афганских девочек и женщин на образование и работу. ОИС назвала право на образование и труд фундаментальными правами афганских девушек и женщин и призвала к более тесному общению с властями ИЭА по этим вопросам. ОИС выразила поддержку мирного, стабильного, процветающего и инклюзивного Афганистана.

К слову, на саммите также присутствовала делегация ИАЭ.

Страны-участницы ОИС также призваны поддержать проект резолюции ГА ООН о провозглашении 11 июля Международным днем ​​памяти и памяти геноцида 1995 года в Сребренице.

Члены ОИС осудили неоднократные случаи сжигания копий Священного Корана в ряде европейских стран и призвали международное сообщество принять меры для предотвращения повторения таких актов.

Государства-члены и другие страны призываются принять все меры для борьбы с религиозной нетерпимостью, негативными стереотипами, ненавистью, подстрекательством к насилию и насилием в отношении людей на основании их религии или убеждений.

В воскресенье перед участниками саммита выступил Генеральный секретарь ОИС Хисейн Брахим Таха, который подчеркнул, что дело палестинцев остается центральным вопросом ОИС, и призвал государства-члены удвоить усилия по мобилизации ответственности международного сообщества за прекращение агрессии и «геноцида» против палестинского народа в секторе Газа и на Западном Берегу, включая святыню аль-Акса в Иерусалиме.

Фото: генсек ОИС Хисейн Брахим Таха / ОИС

Он также призвал государства-члены организации продолжить оказывать международную поддержку для признания Государства Палестина и помочь ему достичь полноправного членства в ООН.

В ходе саммита объявлено о создании при Генеральном секретариате ОИС Центра по наблюдению за СМИ, который будет документировать и освещать в средствах массовой информации количество погибших, раненых, задержанных, а также фиксировать различные преступления, совершенные Израилем.

Также сообщается, что ОИС активизировал работу «Правовой обсерватории для документирования израильских преступлений» в соответствии с решением недавнего саммита ОИС в Саудовской Аравии.

- ОИС продолжает поддерживать суверенитет Азербайджанской Республики на всей ее территории, а также единство, суверенитет и безопасность Федеративной Республики Сомали, в дополнение к своей солидарности с мусульманами-турками-киприотами, а также сотрудничество с Боснией и Герцеговиной и Косово, - подчеркнул Хисейн Брахим Таха.

Генсек организации выразил поддержку той роли, которую сыграла Гамбия в защите дела мусульманской общины рохинджа в Международном суде, а также поблагодарил Бангладеш и другие страны за прием беженцев рохинджа.

Фото: ОИС

На конференции также выступили глава МИД Саудовской Аравии, Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, президент группы Исламского банка развития, генеральный секретарь ССАГПЗ и специальный посланник президента Китая.

Ожидается, что следующий 16-й Исламский Саммит ОИС пройдет в Азербайджане в 2026 году.