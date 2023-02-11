Банный комплекс загорелся из-за утечки газа в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы ДЧС Абайcкой области ликвидировали возгорание в банном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«10 февраля около 19.00 поступило сообщение о том, что по улице Каржаубайулы в банном комплексе произошел пожар. В отдельно стоящем помещении газгольдера предварительно произошла утечка газа с дальнейшим распространением на рядом стоящую котельную предварительно на общей площади 75 кв.м», - сообщили в МЧС.

Во время пожара пострадали двое мужчин. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

Фото: кадр из видео