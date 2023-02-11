РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:25, 11 Февраль 2023 | GMT +6

    Банный комплекс загорелся из-за утечки газа в Абайской области

    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы ДЧС Абайcкой области ликвидировали возгорание в банном комплексе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «10 февраля около 19.00 поступило сообщение о том, что по улице Каржаубайулы в банном комплексе произошел пожар. В отдельно стоящем помещении газгольдера предварительно произошла утечка газа с дальнейшим распространением на рядом стоящую котельную предварительно на общей площади 75 кв.м», - сообщили в МЧС.

    Во время пожара пострадали двое мужчин. Причина пожара устанавливается.

    В ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.



    Фото: кадр из видео
    Теги:
    Пожар Абайская область Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!