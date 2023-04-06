Банковский кризис в США и Европе привел к потерям активов ЕНПФ и Нацфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Однако потери управляющих казахстанскими активами оказались незначительными на фоне убытков суверенных и пенсионных фондов Швеции, Норвегии, Саудовской Аравии и Катара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inbusiness.kz.

Недавний банковский кризис в США и Европе повлиял на состояние инвестиционных портфелей ЕНПФ и Нацфонда. Об этом сообщили в Нацбанке в ответ на запрос inbusiness.kz.

Согласно представленной главным регулятором информации, ценные бумаги американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, обанкротившихся в марте, имеются в портфелях акций внешних управляющих активами Нацфонда (НФ) и ЕНПФ.

«Акции данных банков были приобретены в валютные портфели НФ и ЕНПФ в рамках индексного управления, которое предполагает покупку ценных бумаг, входящих в эталонный индекс, в данном случае MSCI World, состоящий из акций компаний развитых стран мира. Доля акций SVB и Signature Bank в составе индекса MSCI World составляла 0,012% и 0,009%, соответственно (на 13 марта 2023). Доля этих акций в НФ на указанную дату была существенно ниже доли в эталонном индексе и составляла 0,0016% (SVB) и 0,0009% (Signature). Негативный эффект от банкротства SVB и Signature Bank на доходность в портфелях внешних управляющих составил 0,008% от валютных активов НФ и не оказал существенного влияния на доход от инвестиционного управления активами НФ», – поясняется в письме Нацбанка.

По его информации, доля акций в портфелях внешних управляющих ЕНПФ на 13 марта 2023 года была аналогично активам Нацфонда существенно ниже доли в эталонном индексе и составляла 0,00033% (SVB) и 0,00024% (Signature). Негативный эффект от банкротства SVB и Signature Bank на доходность в портфелях внешних управляющих составил 0,002% от пенсионных активов ЕНПФ и не оказал существенного влияния на доход от инвестиционного управления активами ЕНПФ, подчеркивают в фининституте.

В целом в Нацбанке уточнили, что «вследствие банкротства в марте 2023 года двух крупных банков в США (Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank), а также на фоне обращения Credit Suisse к Национальному банку Швейцарии за поддержкой индексы банковского сектора США и Еврозоны показали значительное падение по итогам марта – на -19% и -14% соответственно. Тем не менее по итогам I квартала широкие индексы акций S&P 500 (США) и Eurostoxx 600 (Европа) показали рост на 7,0% и 7,8% соответственно», указали в финансовом госоргане.

Ценные бумаги швейцарского Credit Suisse, который обратился за помощью к Нацбанку Швейцарии и был спасен через поглощение конкурентом UBS 19 марта, также имеются в портфелях акций и корпоративных облигаций внешних управляющих Нацфонда и ЕНПФ.

«Доля акций и облигаций Credit Suisse в валютном портфеле НФ на конец марта 2023 года была несущественной и составила 0,0003% и 0,066% от активов фонда соответственно. Негативный эффект от отрицательной переоценки активов Credit Suisse на доходность в портфелях внешних управляющих составил 0,0036% и 0,0041% от валютных активов НФ на конец I квартала для портфелей акций и облигаций соответственно. Доля акций и облигаций Credit Suisse в валютном портфеле ЕНПФ была также несущественной и составила 0,00013% и 0,028% соответственно. Негативный эффект от отрицательной переоценки активов Credit Suisse на доходность в портфелях внешних управляющих составил 0,0011% и 0,0048% от валютных активов ЕНПФ на конец I квартала для портфелей акций и облигаций соответственно. На данный момент цены по облигациям Credit Suisse стабилизировались», – детализируют в Нацбанке.

Более того, в госфининституте дополнительно отметили отсутствие депозитов, других счетов, кредитных линий и кастодиальных услуг в кризисных банках, связанных с активами Нацфонда и ЕНПФ. По предварительным данным Нацбанка, размер валютных активов Нацфонда на конец марта составлял 58,4 млрд долларов США, а объем пенсионных активов ЕНПФ на этот период был на уровне 15,4 трлн тенге. Стратегия управления Нацфондом является долгосрочной и направлена на соблюдение утвержденной стратегической аллокации активов, из-за чего результаты по показателям его доходности оцениваются на долгосрочном горизонте, напоминают в Нацбанке.

Комментируя уточнение в вопросах о возможных убытках от недавнего банкротства нескольких западных банков в инвестиционной деятельности Национальной инвестиционной корпорации (НИК) Нацбанка, в фининституте констатировали, что она реализует инвестиционную стратегию, предполагающую инвестиции в не обращающиеся на рынках капитала, биржах финансовые инструменты. Поэтому инвестиции в публичные финансовые инструменты вышеупомянутых банков отсутствуют, разъяснили в Национальном банке.

К слову, в выкладке сайта Global SWF (Sovereign Wealth Fund and Public Pension Funds – суверенные фонды благосостояния и пенсионные госфонды) уточняется, что от недавнего разорения американских банков пострадал шведский пенсионный фонд Alecta, потерявший более 1,1 млрд долларов от вложений в SVB и Signature Bank. Нефтяной фонд Норвегии под управлением Norges Bank Investment Management (NBIM) лишился 263 млн долларов на фоне банкротства SVB.

В то время как от финансовых проблем Credit Suisse понесли существенные потери саудовский нацбанк, вложившийся в швейцарский банк через суверенные фонды на 1,5 млрд долларов за пакет акций в 9,9% и потерявший на их падении около 1 млрд долларов, а также катарский Qatar Investment Authority, увеличивший акционерную долю в Credit Suisse до 6,9% в четвертом квартале 2022 года, что вылилось в убытки на 280 млн долларов в середине марта. У норвежского суверенного фонда NBIM потери от инвестиций в акционерную долю Credit Suisse в 1,5% были рассчитаны в объеме 60 млн долларов.

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