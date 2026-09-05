Нефтяные проекты, банковская экспансия и технологические решения: что мировые СМИ пишут о Казахстане

Казахстан на этой неделе привлек внимание зарубежных СМИ целым рядом тем — от нефтяной инфраструктуры и цифрового развития до экологических инициатив и технологических разработок. Наиболее заметны темы, связанные с укреплением международных связей страны, развитием собственной промышленной и цифровой базы. Подробный обзор упоминаний о Казахстане в мире — в подборке агентства Kazinform.

Синьхуа: Казахстан готов последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Китаем

Китайское агентство Синьхуа рассказывает о содержании эксклюзивного интервью Касым-Жомарта Токаева, в котором Президент говорит о выходе казахстанско-китайских отношений на беспрецедентно высокий уровень. Среди перспективных направлений названы торговля, транспортные коридоры, технологии, искусственный интеллект, энергетика и промышленное сотрудничество. Показательно, что китайское СМИ рассматривает отношения двух стран не только через призму торговли, но и как долгосрочное стратегическое партнерство.

Nikkei Asia: Казахстанский банк Kaspi расширяет свои цифровые услуги в Турции после заключения банковской сделки

Японское деловое издание Nikkei Asia обращает внимание на дальнейшую экспансию казахстанского Kaspi в Турции. После сделки с турецким банком компания рассчитывает расширять спектр финансовых и цифровых услуг, в том числе интегрируя банковские сервисы в свою турецкую экосистему и развивая возможности приложения Hepsiburada.

Caspian Post: ООН объявила 22 апреля Международным днем озеленения планеты по инициативе Казахстана

Международный портал Caspian Post сообщает о принятии Генассамблеей ООН инициированной Казахстаном резолюции. Документ провозглашает 22 апреля Международным днем озеленения планеты. По данным издания, инициативу поддержали в качестве соавторов 32 страны.

Интерфакс: Расширение нефтепровода Казахстан–Китай оценивается в $327 млн

Российское информационное агентство Интерфакс пишет о планах расширения участков нефтепроводной системы Казахстан–Китай. Проект стоимостью около $327 млн предполагает увеличение пропускной способности направлений Кенкияк–Атырау до 15 млн тонн и Кенкияк–Кумколь до 20 млн тонн нефти в год. Реализацию планируют на 2026–2030 годы, предусмотрено строительство пяти нефтеперекачивающих станций.

Trend: В Казахстане значительно увеличилось производство автомобилей

Азербайджанское информационное агентство Trend выделяет рост казахстанского машиностроения. За январь–июль 2026 года в Казахстане произведено более 96 тыс. транспортных средств, а выпуск легковых автомобилей вырос на 37,2% в годовом выражении. Trend обращает внимание и на более широкий промышленный сдвиг: производство в машиностроении за семь месяцев увеличилось на 22%, до 3,2 трлн теңге.

AZƏRTAC: В Казахстане запущен сервис уведомления близких об экстренной госпитализации

Азербайджанское государственное агентство AZƏRTAC рассказывает о новом цифровом сервисе на eGov.kz и в eGov Mobile. Пользователь может заранее указать до трех доверенных лиц, которые получат уведомление в случае его экстренной госпитализации. Как отмечает агентство, сервис реализован совместно Министерством здравоохранения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

БелТА: Ученые Казахстана научили дроны расселять полезных для сельского хозяйства насекомых

Белорусское агентство БелТА рассказывает о казахстанской технологии BioDrop, позволяющей с помощью беспилотников автоматически расселять энтомофагов — естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. Как отмечает БелТА, полевые испытания показали эффективность 81–83% против 70–73% при ручном расселении, а продолжительность обработки участка сократилась примерно с 1–1,5 часа до 10–15 минут. Технология уже используется в четырех хозяйствах.

На прошлой неделе зарубежные СМИ освещали первые в истории Казахстана выборы в однопалатный парламент, а также сосредоточились на укреплении международных связей страны. В центре внимания также оказались перспективы приключенческого туризма и новые возможности сотрудничества Казахстана с Сингапуром.