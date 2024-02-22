РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:19, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Банкноты с изображением Карла III начнут выпускать в июне

    Банкноты с изображением Карла III начнут выпускать в июне
    Фото: Bank of England

    Банкноты с портретом короля Великобритании Карла III поступят в обращение в июне, объявил Банк Англии. Купюрами с портретом нового британского монарха заменят деньги с изображением королевы Елизаветы II. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews

    Единственное отличие старых банкнот, которые останутся в обороте, от новых - в том, что на них вместо королевы Елизаветы II будет изображён её сын, взошедший на британский престол в прошлом году.

    Портрет монарха появится на купюрах 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

    Монеты с изображением Карла III начали чеканить ещё несколько месяцев назад. Чтобы сделать бумажные деньги легко распознаваемыми в банковских машинах, различных автоматах и устройствах, требуется больше времени.

    Первые партии новых купюр будут проданы на аукционе. Собранные средства пойдут на благотворительность.

    Теги:
    Великобритания Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!