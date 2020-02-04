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Банки выделили рекордный объём займов в сферу телекома

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
4 Февраля 2020, 09:20
Банки выделили рекордный объём займов в сферу телекома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2019 год банки выделили рекордный объём займов в сферу телекома. При этом доля токсичных кредитов в секторе сократилась с 5% до менее чем 1%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz

«Объём кредитов, выданных в сфере информации и связи в декабре 2019 года, составил 4,6 млрд тенге — на 22,1% меньше, чем в прошлом месяце, и на 9,1% меньше, чем в декабре 2018-го. Самый большой объём выданных кредитов в 2019 году был зафиксирован в мае — 94,2 млрд тенге (рекордный показатель); в 2018 году наибольший объём выданных займов наблюдался в июле — 19,6 млрд тенге», - отмечено в сообщении.

В ranking.kz добавляют, что средняя ставка вознаграждения по всем выданным кредитам в декабре составила 12,9%, в ноябре — 13,5%, в то время как по кредитам в сфере информации и связи в декабре — 12,5%, в ноябре — лишь 8,4%.

В целом же за январь–декабрь 2019 года объём кредитов, выданных в сфере информации и связи, составил рекордные 131,8 млрд тенге (за счёт выданных в мае 94,2 млрд тенге). По сравнению с 2018 годом был отмечен рост в 2,6 раза.

Портфель кредитов в сфере информации и связи на конец 2019 года составил 128 млрд тенге — на 78,1% больше, чем годом ранее. До этого 2 года подряд объём кредитов в секторе уменьшался.

Объём просроченных займов в сфере информации и связи сокращается третий год подряд, при этом за последний год он уменьшился сразу на 84,7% и составил 588 млн тенге — лишь 0,5% от портфеля займов в этой сфере. Заметим, годом ранее доля просрочки составляла 5,4%.


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