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    12:35, 21 Май 2025 | GMT +5

    Банки в Казахстане сами будут одобрять заявки на господдержку бизнеса

    Правительство Казахстана пересматривает подходы к поддержке бизнеса: нерыночные механизмы и прямые субсидии уступают место инструментам гарантирования. Министерство нацэкономики планирует внедрить портфельное субсидирование и систему гарантий через фонды на базе «Даму», передает агентство Kazinform.

    субсидии предпринимателям
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Об этом сообщил директор департамента господдержки и защиты бизнеса Миннацэкономики Дарын Әбдуәлі. Указанные поправки вносятся в Комплексную программу поддержки предпринимательства.

    Что изменится?

    Ключевое нововведение – передача полномочий по принятию решений напрямую банкам второго уровня, без участия уполномоченного оператора. Это, по словам Дарынa Әбдуәлі, даст предпринимателям возможность получать финансирование быстрее и точнее.

    – Одновременно, завершена основная работа по созданию гарантийных фондов на базе Фонда «Даму». Механизмы охватывают как крупные инвестиционные проекты от 7 млрд тенге, так и малый и средний бизнес до 7 млрд тенге, способствуя вовлечению банковской ликвидности в кредитование реального сектора экономики, – отметил он.

    Ранее мы писали, что свыше 586 млрд тенге направили на развитие предпринимательства в Казахстане с начала года. 

    Теги:
    Миннацэкономики Банки Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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