Банки в Казахстане сами будут одобрять заявки на господдержку бизнеса

Об этом сообщил директор департамента господдержки и защиты бизнеса Миннацэкономики Дарын Әбдуәлі. Указанные поправки вносятся в Комплексную программу поддержки предпринимательства.

Что изменится?

Ключевое нововведение – передача полномочий по принятию решений напрямую банкам второго уровня, без участия уполномоченного оператора. Это, по словам Дарынa Әбдуәлі, даст предпринимателям возможность получать финансирование быстрее и точнее.

– Одновременно, завершена основная работа по созданию гарантийных фондов на базе Фонда «Даму». Механизмы охватывают как крупные инвестиционные проекты от 7 млрд тенге, так и малый и средний бизнес до 7 млрд тенге, способствуя вовлечению банковской ликвидности в кредитование реального сектора экономики, – отметил он.

Ранее мы писали, что свыше 586 млрд тенге направили на развитие предпринимательства в Казахстане с начала года.