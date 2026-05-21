    Банки США будут тщательнее проверять гражданство клиентов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий банки тщательнее проверять гражданство своих клиентов в рамках усилий его администрации по борьбе с нелегальными иммигрантами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

    Приказ предписывает банковским регуляторам и государственным ведомствам выявлять случаи, когда люди без легального статуса открывают счета, берут кредиты или оформляют кредитные карты.

    Белый дом обосновал свое решение тем, что банки столкнутся с кредитными рисками, если их клиентов депортируют, и они не смогут погасить кредит.

    Белый дом принял и другие меры, чтобы отбить у нелегальных мигрантов желание пользоваться финансовой системой. В ноябре прошлого года Министерство финансов объявило, что некоторые возвращаемые налоговые вычеты будут переквалифицированы в «федеральные социальные выплаты», что лишит некоторых налогоплательщиков-иммигрантов возможности их получать, даже если они подают налоговую декларацию, платят налоги и в остальном соответствуют требованиям.

    Ранее сообщалось об рейтинг Трампа по вопросу иммиграции падает.

    Рустем Кожыбаев
