Банки пересматривают ставки по депозитам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банки вслед за Казахстанским фондом гарантирования депозитов пересматривают ставки по депозитам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.
Напомним, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5%, по срочным и сберегательным на короткие сроки – до 13%.
В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок.
«По состоянию на 11 марта, банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на 3 месяца в тенге до максимальных значений.
Сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте и полностью покрывает инфляцию (6%). Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки», - отмечают в КФГД.
Как сообщалось ранее, Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки – с 10 марта базовая ставка Национального банка установлена на уровне 12% годовых.
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