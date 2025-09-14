Банки Казахстана обяжут раскрывать больше информации о рисках

Документ вносит изменения в постановление № 188, которое устанавливает правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.

На первом этапе, в декабре 2024 года, в правила уже были внесены дополнения по раскрытию информации о собственном капитале и кредитных рисках. Новый пакет поправок станет вторым этапом внедрения стандартов Базель III (Pillar 3).

Согласно проекту, банки должны будут предоставлять расширенную отчетность:

по операционному риску — общие сведения о характере и управлении данным риском, а также таблицы с историческими потерями;

по рыночному риску — информацию о характере и источниках риска, методах оценки и данные о величине риска, рассчитанного по стандартизированному подходу с разбивкой на процентный, фондовый, валютный и товарный;

по риску ликвидности — сведения о политике управления ликвидностью и таблицы с ключевыми коэффициентами покрытия ликвидности (LCR, NSFR).

— Проект разработан в целях поэтапного внедрения требований по раскрытию информации согласно Базель III для повышения прозрачности и укрепления рыночной дисциплины в банках второго уровня, — пояснили в ведомстве.

Главная цель изменений — чтобы банки работали прозрачнее, а клиенты, инвесторы и регулятор видели реальные риски и могли заранее понять, насколько устойчив банк. В АРРФР подчеркнули, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане готовят новый закон о банках, зачем он нужен и что изменит.