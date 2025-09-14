Банки Казахстана обяжут раскрывать больше информации о рисках
В Казахстане готовятся принять новые требования к раскрытию банками сведений о рисках. Соответствующий проект постановления разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ вносит изменения в постановление № 188, которое устанавливает правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов.
На первом этапе, в декабре 2024 года, в правила уже были внесены дополнения по раскрытию информации о собственном капитале и кредитных рисках. Новый пакет поправок станет вторым этапом внедрения стандартов Базель III (Pillar 3).
Согласно проекту, банки должны будут предоставлять расширенную отчетность:
- по операционному риску — общие сведения о характере и управлении данным риском, а также таблицы с историческими потерями;
- по рыночному риску — информацию о характере и источниках риска, методах оценки и данные о величине риска, рассчитанного по стандартизированному подходу с разбивкой на процентный, фондовый, валютный и товарный;
- по риску ликвидности — сведения о политике управления ликвидностью и таблицы с ключевыми коэффициентами покрытия ликвидности (LCR, NSFR).
— Проект разработан в целях поэтапного внедрения требований по раскрытию информации согласно Базель III для повышения прозрачности и укрепления рыночной дисциплины в банках второго уровня, — пояснили в ведомстве.
Главная цель изменений — чтобы банки работали прозрачнее, а клиенты, инвесторы и регулятор видели реальные риски и могли заранее понять, насколько устойчив банк. В АРРФР подчеркнули, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
Ранее мы рассказывали, что в Казахстане готовят новый закон о банках, зачем он нужен и что изменит.