Банкетные залы и караоке могут заработать по проекту Ashyq в мае в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца апреля по проекту Ashyq начнут работать бильярдные клубы, театры, а с начала мая - караоке и банкетные залы в случае перехода города в «зеленую» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 апреля по Алматы к проекту присоединились 5 кинотеатров и один театр, а также 6 кинотеатров и еще один театр находятся на стадии получения QR-кода. В первый же день подключения кинотеатров были выявлены пять посетителей с красным статусом. 21 апреля к пилоту присоединяются межобластные, городские нерегулярные туристические перевозки, бильярдные клубы, а также сейчас обсуждается алгоритм подключения к пилоту концертных залов. Помимо этого, с 5 мая по проекту начнут работать караоке, и в случае перехода в «зеленую» зону банкетные залы», - сказал в ходе брифинга в РСК директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов добавил, что каждому субъекту предпринимательства присваивается персональные QR-коды, которые позволяют им работать в дальнейшем.

«В мае будет рассматриваться вопрос по включению караоке, а также банкетных залов с заполняемостью не более 50% и то только в «зеленой» зоне. Хотел бы сказать также, что в настоящее время вовлекается в «Ashyq» объекты общественного питания, в частности, за исключением банкетных залов, объектов типа столовых фастфудов, стритфудов», - добавил он.

По его словам, алматинцы активно пользуются приложением, на сегодня 341 объектов предпринимательства участвуют в «Ashyq» в Алматы.