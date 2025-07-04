Банкам могут запретить выдавать кредиты военнослужащим-срочникам в Казахстане

В частности, проект предусматривает порядок обмена сведениями между Министерством обороны и кредитными бюро о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих для отражения данных сведений в кредитном отчете физического лица.

Также предусмотрено, что банки и микрофинансовые организации по заявке физлица призывного возраста на получение кредита проводят проверку статуса клиента в его кредитном отчете. В случае наличия сведений о прохождении им срочной воинской службы - отказывают в предоставлении кредита.

Кроме того, отмечается, что в случае увольнения военнослужащего со срочной воинской службы кредитные бюро исключают его статус из кредитного отчёта.

В Казахстане тема службы в армии остается актуальной. Пока одни молодые люди с гордостью готовы защищать Родину, другие стараются избежать службы. О причинах такого отношения и традициях казахстанской армии агентству Kazinform рассказал эксперт.