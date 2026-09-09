Банкам готовят альтернативу в Казахстане: что предлагает Нацбанк

В Казахстане хотят снизить зависимость экономики от банковского финансирования за счет развития рынка ценных бумаг и страхования. До конца октября регуляторы планируют утвердить две программы по развитию этих рынков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом в кулуарах Astana Finance Days сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По его словам, сегодня более 80% финансовой системы Казахстана приходится на банки, в то время как на рынок ценных бумаг, брокеров, дилеров, страховые организации и другие сегменты — около 20%.

— Если банки «дышат», экономика тоже «дышит», фондирование для экономики есть. Если у банков проблемы, никакого другого источника у нас нет. Это не хорошо и не плохо, такая специфика есть во многих странах, особенно с континентальным правом и переходной экономикой, — пояснил Тимур Сулейменов.

В перспективе регулятор рассчитывает изменить это соотношение и увеличить роль небанковских источников финансирования.

— Мы хотим постепенно, грамотно выйти из ситуации, когда у нас 80%. Пусть будет 60%, а остальное — рынок ценных бумаг. Будет ли это KASE, AIX, стандартные акции и облигации, токенизированные активы или инструменты новых финансов — покажут время и рынок. Очень важно привлекать все доступные источники фондирования для развития реального сектора и не быть банкоцентричными, — сказал глава Нацбанка.

При этом Сулейменов подчеркнул, что речь не идет о сокращении банковского сектора в абсолютном выражении.

— Эта логика не направлена против банков. Пусть растет весь «пирог», пусть растет и доля банков в абсолютном выражении, но к ней добавляются другие инструменты фондирования, — отметил он.

Для развития небанковского финансирования Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка готовит по поручению Президента две программы — по развитию рынка ценных бумаг и страхового рынка.

По словам Сулейменова, программы одобрят до конца октября. В дальнейшем также подготовят законопроекты по рынку ценных бумаг и страхованию.

Ранее сообщалось, что в рамках Astana Finance Days МФЦА подпишет соглашение, которое позволит казахстанских экопроектам торговать углеродными единицами через биржу.