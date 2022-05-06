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Банк ЦентрКредит завершил приобретение акций Альфа-банка Казахстан
6 Мая 2022 10:27

Банк ЦентрКредит завершил приобретение акций Альфа-банка Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Банк ЦентрКредит» сообщил о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк» Казахстан. После перерегистрации Банк будет работать под новым брендом ECO BANK с полным наименованием АО ДБ «ECO BANK», передает МИА «Казинформ».

При этом, все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов, и после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг.

Сделка по приобретению Альфа-Банка Казахстан была профинансирована из собственных средств Банка ЦентрКредит. Уже запущена работа по ребрендингу банка, который станет полностью казахстанским.

«Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки. Главным приоритетом для нас является решение поступающих запросов от действующих клиентов. Мы также должны сфокусироваться на команде и увеличить вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы нового банка», – прокомментировал председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов.

АО «Банк ЦентрКредит» создано в 1988 году. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в более 130 отделениях во всех регионах Казахстана.


Автор:
Корреспондент

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