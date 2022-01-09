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Банк «ЦентрКредит» выделит семьям погибших полицейских и военнослужащих по миллиону тенге

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Января 2022, 15:09
Банк «ЦентрКредит» выделит семьям погибших полицейских и военнослужащих по миллиону тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Банк «ЦентрКредит» готов оказать помощь в размере одного миллиона тенге и списать действующие кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банк выражает искренние соболезнования семьям и близким военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые погибли в ходе исполнения служебной операции, - сообщает PR-служба банка - Мы готовы оказать помощь семьям, утратившим своих родных за мир в нашей стране. Также банк спишет все имеющиеся кредиты погибших служащих, которые были оформлены в нашем банке. Скорбим вместе со всеми», - говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что два банка спишут кредиты погибших военнослужащих и полицейских. Такую готовность выразили «Сбербанк» и «ХоумКредит».

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