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Банк Англии в двенадцатый раз подряд повысил базовую ставку

Автор:  
Тимур Дюсекеев
11 Мая 2023, 19:12
Банк Англии в двенадцатый раз подряд повысил базовую ставку Фото: indianexpress.com

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 4,5% на фоне растущих опасений по поводу сохраняющейся высокой инфляции в Великобритании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов в 12-й раз подряд проголосовал за повышение ключевой процентной ставки в попытке сдержать инфляцию в Великобритании, которая в первом квартале составила 10,2%.

Цены на продукты питания в стране растут самыми быстрыми темпами за последние 45 лет. При этом официальный целевой показатель инфляции Банка Англии составляет 2%, который может быть достигнут только «в среднесрочной перспективе».

Процентные ставки в Великобритании находятся на самом высоком уровне с октября 2008 года, когда мировая экономика находилась во власти финансового кризиса.

Повышение ставки Банком Англии произошло после того, как на прошлой неделе Федеральная резервная система США повысила свою базовую процентную ставку на четверть пункта до диапазона от 5% до 5,25%. Европейский центральный банк также повысил свою ключевую процентную ставку на четверть пункта до 3,75%.


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