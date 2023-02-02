Банк Англии в десятый раз подряд повысил базовую ставку

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 3,5 до 4% годовых. Таким образом этот показатель достиг максимального значения с 2008 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за повышение банковской ставки на 0,5 процентных пункта, до 4%», - сообщили в регуляторе.

Такое повышение негативно повлияет на людей, выплачивающих ипотеку по переменному индексу, который привязан к процентной ставке Банка Англии. Теперь они в среднем будут платить примерно на 40 фунтов стерлингов в месяц больше

Между тем в Банке Англии уверяют, что дальнейшее повышение ставки возможно, но только в том случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается.

«Глобальная инфляция потребительских цен остается высокой, хотя она, вероятно, достигла своего пика во многих странах с развитой экономикой, в том числе в Великобритании.

Оптовые цены на газ в последнее время упали, а сбои в глобальной цепочке поставок, похоже, уменьшились на фоне замедления мирового спроса», - говорится в сообщении Банка Англии.

Банк Англии начал повышать базовую процентную ставку в декабре 2021 года. С тех пор он повышал ее десять раз подряд. Это решение регулятора произошло на следующий день после того, как Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на четверть пункта с 4,5 до 4,75%.

Фото: indianexpress.com