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Банк Англии повысил процентные ставки, ставшие самыми высокими за 14 лет

Автор:  
Рустем Кожыбаев
23 Сентября 2022, 14:20
Банк Англии повысил процентные ставки, ставшие самыми высокими за 14 лет

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Банк Англии повысил процентные ставки с 1,75% до 2,25% - самого высокого уровня за 14 лет - и предупредил, что Великобритания, возможно, уже находится в рецессии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Это седьмое повышение ставки Банка подряд, поскольку он пытается снизить растущие цены, связанные с инфляцией, находящейся на самом высоком уровне за последние 40 лет.

Также прогнозируется рост цен в октябре, несмотря на план правительства по ограничению увеличения стоимости газа и электроэнергии для домашних хозяйств и предприятий.

Ожидается, что инфляция достигнет пика на уровне чуть менее 11% в октябре. Ранее прогнозировалось, что она достигнет 13% в следующем месяце.

Многие английские семьи, имеющие жилищные займы, столкнутся с увеличением расходов на 49 фунтов в месяц по ипотеке «tracker» и на 31 фунт стерлингов по ипотеке с переменной ставкой.

Тем не менее, инфляция в настоящее время почти в пять раз превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, и даже если она достигнет максимума в октябре, ожидается, что она останется выше 10%, прежде чем начнет падать.

Банк Англии продолжил свой путь повышения процентных ставок, но реальный вопрос сейчас заключается в том, насколько они будут высокими. Финансовые рынки прогнозируют, что ставка приблизится к 5%, и это выше, чем в США и еврозоне.

Сейчас все внимание приковано к ноябрю, когда Банк Англии рассчитает новый прогноз для оценки всех правительственных интервенций, которые будут снижать инфляцию, но также увеличивать объем заимствований.


Фото: www.bbc.com


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