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Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1,25%
17 Июня 2022 14:53

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1,25%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1,25% в рамках мер по снижению уровня инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Решение Банка Англии в четверг повысить ключевую процентную ставку с 1% до 1,25%, ознаменовало пятое последовательное повышение на четверть базисного пункта, которое началось с декабря прошлого года.

По прогнозу Банка Англии, инфляция ускорится до более чем 10% к концу текущего года после достижения 9% в апреле, что уже является самым высоким показателем с 1982 года.

Находясь под давлением, Банк Англии проявляет осторожность в отношении слишком быстрого повышения процентных ставок, утверждая, что многие инфляционные факторы, с которыми сталкивается британская экономика, являются внешними и неподконтрольными банку.

Действия Банка Англии последовали за мерами Федеральной резервной системы США, которая в среду повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, доведя ее до диапазона от 1,5% до 1,75% в условиях самого высокого показателя инфляции в Америке среди стран G7.


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