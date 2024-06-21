Банк Англии оставил процентные ставки без изменений
Банк Англии оставил процентные ставки в Великобритании без изменений на уровне 5,25%, передает корреспондент агентства Kazinform.
Банк удерживает ставки на прежнем уровне в седьмой раз в попытке бороться с инфляцией, что приводит к более высоким выплатам по ипотечным кредитам.
Многие ожидали, что Банк Англии сохранит ставки без изменений, несмотря на дальнейшее замедление инфляции. В среду данные показали, что общая инфляция в мае снизилась до 2%, что является целевым показателем Банка Англии.
Банк Англии является центральным банком Великобритании и независим от правительства. Он устанавливает базовую ставку, и это влияет на то, сколько кредиторы будут взимать с заемщиков, которые берут ипотеку, заем или расплачиваются по кредитным картам.
Процентные ставки часто являются серьезной проблемой для людей с ипотекой, особенно для тех, у кого нет кредита с фиксированной ставкой или сделка с фиксированной ставкой скоро заканчивается.
С другой стороны, более высокие процентные ставки должны означать увеличение процентов, на которых люди зарабатывают имея сбережения, хотя банки могут не спешить с повышением.