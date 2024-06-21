РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:15, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Банк Англии оставил процентные ставки без изменений

    Банк Англии оставил процентные ставки без изменений
    Фото: Bank of England

    Банк Англии оставил процентные ставки в Великобритании без изменений на уровне 5,25%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Банк удерживает ставки на прежнем уровне в седьмой раз в попытке бороться с инфляцией, что приводит к более высоким выплатам по ипотечным кредитам.

    Многие ожидали, что Банк Англии сохранит ставки без изменений, несмотря на дальнейшее замедление инфляции. В среду данные показали, что общая инфляция в мае снизилась до 2%, что является целевым показателем Банка Англии.

    Банк Англии является центральным банком Великобритании и независим от правительства. Он устанавливает базовую ставку, и это влияет на то, сколько кредиторы будут взимать с заемщиков, которые берут ипотеку, заем или расплачиваются по кредитным картам.

    Процентные ставки часто являются серьезной проблемой для людей с ипотекой, особенно для тех, у кого нет кредита с фиксированной ставкой или сделка с фиксированной ставкой скоро заканчивается.

    С другой стороны, более высокие процентные ставки должны означать увеличение процентов, на которых люди зарабатывают имея сбережения, хотя банки могут не спешить с повышением.

    Теги:
    Мировая экономика Великобритания Мировые новости
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!