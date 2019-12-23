Банду грабителей автозаправок задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Келесский РОП поступило сообщение от работника автозаправочной станции, расположенной в одном из поселков района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Потерпевший сообщил, что примерно в 4 часа утра, когда он находился на работе на АЗС, к нему подошли неизвестные лица и попросили заправить автомашину газом. Когда он вышел к посетителям, один из них ударил его по голове неизвестным предметом и свалил с ног. В это время другой стал требовать у него деньги из кассы. Поняв, что денег в кассе нет, нападавшие забрали у потерпевшего из кармана телефон стоимостью 70 тысяч тенге и скрылись на автомашине в сторону Жетысайского района. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по статье 192 УК РК «Разбой».

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы сразу же приступили к необходимым мероприятиям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские тщательно проверили место преступления и камеры видеонаблюдения, а также осуществили ряд других мероприятий по установлению личности подозреваемых.

В результате оперативники Келесского РОП установили приметы автомашины, попавшую на камеру видеонаблюдения и задержали 4 подозреваемых в городе Шымкент. Задержанные оказались жителями Шымкента. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у них сотовый телефон и вернули законному владельцу.

Как выяснило следствие, за полчаса до нападения на АЗС, подозреваемые заправили полный бак на другой станции и уехали, не заплатив за горючее. Кроме того, стражами порядка установлена причастность задержанных к схожим преступлениям в Шымкенте. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам, в том числе предпринимателям, быть бдительными и установить в домах и на коммерческих объектах камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию. Если вы стали жертвой или очевидцем преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.