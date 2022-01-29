Бандиты развернули командный штаб в гостинице «Казахстан» - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одна из бандитских группировок располагалась в пятизвездочном отеле во время январских событий в Алматы. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью каналам «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интересный факт. Одна из бандитских группировок, довольно многочисленная, проживала в пятизвездочном отеле. Кто оплачивал им это все? И расположила свой командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Сейчас ведется следствие, допрашиваются люди. Вскрываются такие факты, которые раньше трудно было себе представить», рассказал Глава государства в интервью агентству «Хабар».

Ранее К. Токаев заявил о том, что бандиты находились под воздействием наркотиков и не чувствовали боли.



