Бандиты развернули командный штаб в гостинице «Казахстан» - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одна из бандитских группировок располагалась в пятизвездочном отеле во время январских событий в Алматы. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью каналам «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Интересный факт. Одна из бандитских группировок, довольно многочисленная, проживала в пятизвездочном отеле. Кто оплачивал им это все? И расположила свой командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Сейчас ведется следствие, допрашиваются люди. Вскрываются такие факты, которые раньше трудно было себе представить», рассказал Глава государства в интервью агентству «Хабар».
Ранее К. Токаев заявил о том, что бандиты находились под воздействием наркотиков и не чувствовали боли.
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