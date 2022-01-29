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Бандиты находились под наркотиками и не чувствовали боли – Президент о событиях в Алматы

29 Января 2022 20:10
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Бандиты находились под наркотиками и не чувствовали боли – Президент о событиях в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бандиты, которые непосредственно в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. Они не чувствовали боли. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью каналам «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. У них пропало чувство боли. Если уже на заключительном этапе силовые органы начали применять оружие, стреляли во всяком случае по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. Опять же это говорит о тщательности спланированной операции», - рассказал Глава государства в интервью агентству «Хабар».


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#Президент Казахстана   #СМИ   #Интервью Президента Токаева   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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