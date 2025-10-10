Банда из Актобе терроризировала мошенников

Как проводилась спецоперация

Эта история хотя и не попадает в категорию самых громких уголовных дел Казахстана, но вызывает интерес сюжетом, который мог бы лечь в основу детектива. Интересна философия главаря банды, эдакого современного Робин Гуда, который кошмарил не всех бизнесменов подряд, а только тех, кто, по его мнению, был мошенником. Правда до книжного героя не дотягивал, поскольку изъятые деньги тратил на себя.

Кадр из видео

Информация о банде поступила по оперативным каналам в ДКНБ по Актюбинской области в конце 2020 года. Сообщалось, что в городе орудует банда, похищающая предпринимателей с целью вымогательства денег.

Однако уже на первых этапах расследования возникли трудности. Первым делом нужно было найти пострадавших и убедить их пойти на сотрудничество со следствием. А это оказалось делом непростым. По словам информатора, бизнесмены были крайне напуганы. Кроме того, выяснилось, что один из пострадавших и вовсе являлся гражданином Беларуси и находится за границей. В итоге он же и стал той ниточкой, которая позволила распутать преступление. Бизнесмен из Беларуси дал показания.

Кадр из видео

Картину произошедшего восстанавливали по крупицам: бизнесмен был приезжим, не знал города, а большую часть времени и вовсе провел в закрытом пространстве с завязанными глазами. Ориентировались по приметам, которые видел пострадавший, по названиям некоторых улиц, которые он запомнил и по другим деталям.

- Он приблизительно указал, в какой гостинице его размещали, на какой машине его встречали, назвал марку автомобиля и дал описание человека. Также он сообщил некоторые номера телефонов, - рассказал руководитель спецоперации.

Имея на руках лишь отрывочную информацию, оперативная группа начала расследование. Под описания, данные белорусским бизнесменом, подходило около 20 коттеджей. Оперативники планомерно отрабатывали каждый из них. Коттедж, в котором было совершено преступление, оказался в списке одним из последних. Хозяин арендного жилья, узнав, какие злодеяния творились за закрытыми дверями его дома, сам выразил готовность сотрудничать со следствием. Именно благодаря его описанию оперативникам удалось составить более подробные фотороботы преступников, а также описание их автомобилей и прочие важные для расследования детали.

- Это была кропотливая работа — начиная с аэропорта и заканчивая гостиницами и коттеджами. Мы проверили все камеры наблюдения, примерно установили маршрут и идентифицировали автомобили, которые сдавались в аренду, в том числе бизнес-класса — именно такие машины они использовали, - рассказал руководитель спецоперации.

Помимо этого, выяснилось, что некоторое время назад преступники связывались с хозяином коттеджа и обозначили намерение вновь воспользоваться его услугами после Нового года. Это стало ценной зацепкой для следствия. Около двух месяцев длились оперативно-розыскные мероприятия и установление личностей преступников. Выяснилось, что ОПГ состоит преимущественно из граждан России, и лишь ее главарь, так называемый “мозг” группировки, является казахстанцем. Банда была объявлена транснациональной организованной группой.

Город Актобе был стратегически удобен по нескольким причинам для совершения преступных действий банды. Во-первых, в нем постоянно не проживал никто из участников группировки, что позволяло преступникам бесследно исчезать с места преступления вплоть до следующего похищения. Еще одним фактором была близость к российской границе.

Кадр из видео

- Они, видимо, изначально подбирали людей в Оренбургской области, и самой удобной локацией оказался город Актобе — граница всего в 100 километрах, можно быстро оказаться за рубежом, - отмечает руководитель спецоперации.

Что касается самой преступной схемы - она была довольно проста. Жертв находили в социальных сетях - это были представители сетевого маркетинга, а иными словами - финансовых пирамид, которыми сегодня кишит интернет-пространство. Через рядовых сотрудников выходили на руководство и, представившись крупными инвесторами, выманивали бизнесменов на встречу в Актобе.

- Изначально жертв выбирали среди тех, кто сам был связан с финансовыми пирамидами — то есть, по их логике, это мошенники, которые не пойдут в правоохранительные органы, - рассказал руководитель спецоперации.

Ориентировки с данными злоумышленников были переданы в погранслужбу. Оставалось дождаться сигнала о пересечении преступниками российско-казахстанской границы. Впрочем, долго ждать не пришлось. Уже в начале января поступило сообщение, что лица, указанные в ориентировках, пересекли границу Казахстана со стороны России.

Кадр из видео

- Здесь сработала наша пограничная служба. В тот период еще действовали ограничения из-за COVID, поэтому они заезжали по одному: сначала въехал один, на следующий день — второй, - рассказал руководитель спецоперации.

Готовясь к приезду участников группировки, оперативная группа заранее оборудовала коттедж, с хозяином которой преступники держали связь, устройствами слежения, чтобы быть в курсе каждого шага злоумышленников. Однако то ли у бандитов внезапно изменились планы, то ли у руководителя группы сработала так называемая “чуйка”, но в последний момент они отказались от аренды запланированного коттеджа, что сильно подпортило ход оперативной разработки. Даже внешнее наблюдение за младшими исполнителями в первое время не давало нужного результата - преступники будто специально запутывали следы и пытались сбить оперативников с толку. Тем не менее, сотрудникам следственно-оперативной группы удалось вовремя вычислить квартиру, куда планировали заехать участники банды, и, сняв ее за день до приезда членов группировки, оборудовать ее устройствами слежения.

Кадр из видео

Помимо этого, прослушивающими устройствами были снабжены и взятые в аренду машины. Напомним, что преступники нанимали автомобили представительского класса с водителями, чтобы пускать пыль в глаза будущим жертвам. Таким образом, банда ни на минуту не выпадала из поля зрения оперативной группы. Оставалось самое главное - дождаться, когда в город прибудет очередной горе-бизнесмен.

Ловушка на «живца»: смена ролей

И преступники, и следственно-оперативная группа - все с одинаковым нетерпением ждали прибытия в Актобе бизнесмена, клюнувшего на наживку в виде обещания инвестиций, а на деле, направлявшегося прямиком в ловушку, где его ожидали часы или даже дни в неизвестности, угрозы, пытки, а в финале - расставание с собственным капиталом, пусть и нажитым не слишком честным путем. Как и в случае с предыдущими жертвами, очередной бизнесмен - на этот раз, гражданин России - был найден на просторах социальных сетей. На тот момент у бандитов уже был выработан четкий алгоритм подобных переговоров, так что убедить мужчину приехать для заключения сделки в другую страну в разгар пандемии не составило труда.

- Когда он согласился, они заметно оживились и начали искать коттедж. Мы уже здесь начали отрабатывать ситуацию — хотели подсунуть свой коттедж, даже размещали свои объявления. Однако они нашли другой вариант. Этот коттедж мы заблаговременно перехватили, - рассказал руководитель спецоперации.

Как и в случае с квартирой, где проживали участники банды, узнав, на каком именно коттедже остановили свой выбор преступники, оперативная группа полностью оборудовала его спецтехникой накануне заезда. Помимо этого, сотрудники КНБ сняли частный дом, находящийся напротив, а также установили видеокамеры по всей округе. И вот, с пересадкой в столице, в Актобе из Москвы прилетел тот, кого так ждали обе стороны - и бандиты, и оперативники. Бизнесмен, прибывший, как ему казалось, для совершения крупнейшей сделки в его жизни, разумеется, не подозревал, что в эти самые часы идет ловля на живца. А живец в этой напряженной рыбалке – он сам. План сработал. 11 февраля 2021 года деятельность транснациональной организованной группировки была пресечена сотрудниками Комитета Национальной безопасности и МВД. Дождавшись, когда московский бизнесмен в сопровождении одного из участников группы ступит на территорию коттеджа, который должен был стать его тюрьмой, сотрудники спецназа ворвались в здание и обезвредили преступников. При обыске в доме были обнаружены три автомата калашникова, маски-балаклавы, а также средства для предстоящих пыток: скотч, электрошокеры, ножи и даже утюг.

Кадр из видео

«Сделка века» не состоялась

Сделка, на которую рассчитывал москвич, не состоялась. Однако вряд ли кто-то поспорит, что для бизнесмена это был, пожалуй, один из счастливейших дней в его жизни. Еще один важный момент: во время штурма коттеджа были арестованы только четверо участников группировки - молодые наемники из России. Сам главарь банды в момент проведения операции находился отдельно от своих соучастников. Лидер группировки был задержан вскоре после захвата основного состава банды. Он находился в одном из ресторанов Актобе, где ожидал телефонного звонка от своих подопечных. В его арендованной квартире было обнаружено множество мобильных телефонов и пластиковых карт российских и казахстанских банков, использовавшихся для перечисления вымогаемых денег.

Главарь транснациональной организованной группы - гражданин Казахстана, 1965 года рождения. Он не случайно оказался в гуще криминальных событий, произошедших в Актобе. За его плечами - серьезное криминальное прошлое и 13 лет тюремного заключения за разбой, захват заложников, бандитизм и мошенничество. Освободившись из тюрьмы в 2017 году, мужчина стал раздумывать, как жить в новом, изменившимся мире. Хотелось не просто выживать, а действительно жить - на широкую ногу, от души, наверстывая все, что было упущено за годы в тюрьме. В 2018 году он познакомился с гражданином России, который в будущем станет вторым лидером группировки и также имел криминальное прошлое.

Вместе два матерых уголовника разработали идеальную, как им казалось схему: гражданин «Ш» вербует в России рядовых исполнителей, которые будут приезжать на задание в Казахстан, а затем бесследно растворяться до следующего вызова. Гражданин «Р» взял на себя поиск потенциальных жертв и заманивание их в Актобе, а также решение организационных вопросов на месте.

- Гражданин «Р» искал жертв в соцсетях: изучал их бизнес, оценивал финансовые возможности и выяснял, смогут ли они выехать за границу и перевезти туда деньги. Затем он лично вел переговоры, выдавая себя за высокопоставленного чиновника. Он приглашал их в наш регион, обещая вложить большие средства в их проекты, - рассказал руководитель спецоперации.

Третьим участником транснациональной организованной группы стал еще один россиянин - гражданин «Г». В его обязанности входило встречать бизнесменов в аэропорту Актобе, размещать в гостиницах, водить по ресторанам и всячески развлекать до того момента, пока не захлопнется мышеловка. По словам правоохранителей, он был коммуникабельным и презентабельным.

Кадр из видео

Еще троих молодых мужчин, также граждан Российской Федерации, завербовали для выполнения “грязной” работы: удержания жертв, запугивания и пыток. В их обязанности также входило обналичивание денег, переведенных затравленными бизнесменами на счета лидеров группы. Казалось бы, обычная банда рэкетиров, методами работы ничем не отличающаяся от своих предшественников из девяностых и двухтысячных. Но был один нюанс. У идейного вдохновителя, главаря, того самого гражданина «Р», была своя философия - он не собирался грабить всех подряд и обирать бизнесменов, зарабатывающих на жизнь честным путем. Его целью были исключительно хозяева финансовых пирамид. То есть, люди, которые сами обманным путем выманивали деньги у простых граждан, нередко оставляя без гроша самых наивных и уязвимых.

Если верить словам простых исполнителей, при найме они даже не догадывались, чем именно им придется заниматься в Актобе. И разумеется, парни решились на сомнительное предприятие в чужой стране вовсе не от хорошей жизни.

От действий транснациональной организованной группы пострадало трое бизнесменов: из Казахстана, Беларуси и России, причем двое первых, не выдержав угроз и пыток, расстались с весьма крупными суммами. Что же касается лидера банды, гражданина «Р» - на роль Робин Гуда все же не тянет. Ведь полученные незаконным путем средства он вовсе не собирался раздавать нуждающимся, а тратил исключительно на себя. Приговором суда участники группировки получили от 9 до 11 лет тюремного заключения. Гражданин «Р» был осужден на 13 лет.