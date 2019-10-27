Банда браконьеров убила 3 тысячи сайгаков: Президент поручил положить конец незаконному промыслу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тысяч сайгаков. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Браконьеры продолжают охоту на сайгаков-достояние нашей природы. В Алматинской обл. сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тыс. (!) сайгаков», - написал Президент РК.

«Браконьеры должны понести строгое наказание согласно закону. Правоохранительные органы должны положить конец незаконному промыслу», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники КНБ РК задержали пре ступную группу, незаконно вывозившую рога сайги.