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Банда браконьеров убила 3 тысячи сайгаков: Президент поручил положить конец незаконному промыслу
27 Октября 2019 21:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тысяч сайгаков. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».
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«Браконьеры продолжают охоту на сайгаков-достояние нашей природы. В Алматинской обл. сотрудники КНБ задержали банду, убившую не менее 3 тыс. (!) сайгаков», - написал Президент РК.
«Браконьеры должны понести строгое наказание согласно закону. Правоохранительные органы должны положить конец незаконному промыслу», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что сотрудники КНБ РК задержали пре ступную группу, незаконно вывозившую рога сайги.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Борьба с преступностью,
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