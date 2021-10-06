Бананы, лимоны и гранаты выращивают школьники в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В одном из сел Восточного-Казахстанской области школьники выращивают экзотические фрукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В школьной теплице села Караул Абайского района научились выращивать бананы. Саженцы в ауыл привезли три года назад из питомника. В высоту тропические растения уже достигают около 2 метров. В этом году школьники собрали первый урожай. Но на этом педагоги и школьники не остановились. В теплице также посадили лимоны и гранаты.