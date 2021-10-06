РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:38, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бананы, лимоны и гранаты выращивают школьники в ВКО

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В одном из сел Восточного-Казахстанской области школьники выращивают экзотические фрукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Видео размещено на аккаунте @shygysnews.

    В школьной теплице села Караул Абайского района научились выращивать бананы. Саженцы в ауыл привезли три года назад из питомника. В высоту тропические растения уже достигают около 2 метров. В этом году школьники собрали первый урожай. Но на этом педагоги и школьники не остановились. В теплице также посадили лимоны и гранаты.


    Теги:
    Сельское хозяйство Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Образование Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!