16 Июля 2022 13:58

Банан зацвел в столичном Ботаническом саду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оранжерее столичного ботанического сада зацвел банан. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Пока это только бутон, но на днях ожидается раскрытие его лепестков. Банан относится к роду многолетних травянистых растений семейства банановые и культивируется в тропических странах. Растения обычно высокие и довольно прочные. Листья банановых растений состоят из «стебля» (черешок) и пластинки. Плоды банана развиваются из сердца банана в виде большой свис грозди, образованной ярусы, до 20 фруктов на ярус. Растение находится в тропической оранжерее в конце дорожки возле лимонария», - говорится в описании видео, опубликованного на странице городского акимата в Instagram .









Фото: www.instagram.com/akimat_nur_sultan



