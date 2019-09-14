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Балльную систему штрафов для водителей внедрят в Армении

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
14 Сентября 2019, 18:28
Балльную систему штрафов для водителей внедрят в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении в рамках мер по ужесточению ответственности водителей и предупреждению ДТП планируют внедрить балльную систему штрафов за нарушения правил дорожного движения. Новая система штрафов может быть внедрена уже до конца текущего года. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Парламент Армении на прошедшей неделе принял в первом чтении изменения и дополнения в законы «О безопасности дорожного движения», а также «Об административных правонарушениях», предполагающие внедрение системы штрафных баллов в отношении нарушивших правила дорожного движения водителей. Поправки, в частности, подразумевают отказ от системы «правонарушение – штраф» в пользу внедрения системы «правонарушение – штраф + штрафной балл». Согласно поправками, по 26 из 100 видов нарушений ПДД предполагается снижение штрафов, компенсируемое внедрением штрафных баллов.

Так, в рамках новой системы с момента получения прав каждому водителю сроком на один год будут начислены 9 баллов. Правонарушения при этом, исходя из степени их тяжести, помимо штрафа будут предполагать и сокращение определенного количества штрафных баллов.

По исчерпанию водителем 9 баллов он будет лишаться права управлять транспортным средством сроком на полгода. После чего ему вновь будут начислены 9 баллов. В случае повторного исчерпания 9 баллов, водители будут лишаться права управления транспортным средством уже сроком на один год. Восстановить право на вождение при этом можно будет только после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.

В дорожной полиции Армении отмечают рост количества ДТП и ожидают, что внедрение балльной системы станет одним из основных сдерживающих механизмов и будет способствовать поддержанию дисциплины на дорогах.


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