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Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы

14 Августа 2021 00:28
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Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелся балкон в девятиэтажном доме. Пламя перекинулось на другие этажи, но пожарные не дали распространиться огню в квартиры, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает Департамент по ЧС Алматы, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Шугла (дом 340/4, корпус 4) Наурызбайского района поступило на пульт «101» 13 августа в 19:12.
«Силы и средства незамедлительно направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии открытым пламенем горел балкон на шестом этаже с переходом огня на балконы седьмого и восьмого этажей. На лестничном марше верхних этажей создалось задымление, введены пожарные стволы на тушение и защиту эвакуационных путей. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку на наличие людей, жильцы дома эвакуированы», - сообщается на странице ДЧС в Instagram.

Пожарные не дали распространиться огню в квартиры. За 13 минут пожар был локализован, а в 19:52 ликвидирован.
Площадь пожара составила 15 кв.м. Жертв и пострадавших нет.



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#Алматы   #Происшествия   #Пожар  
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