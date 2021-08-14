Балконы горели в многоэтажном доме в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелся балкон в девятиэтажном доме. Пламя перекинулось на другие этажи, но пожарные не дали распространиться огню в квартиры, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает Департамент по ЧС Алматы, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Шугла (дом 340/4, корпус 4) Наурызбайского района поступило на пульт «101» 13 августа в 19:12.
«Силы и средства незамедлительно направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии открытым пламенем горел балкон на шестом этаже с переходом огня на балконы седьмого и восьмого этажей. На лестничном марше верхних этажей создалось задымление, введены пожарные стволы на тушение и защиту эвакуационных путей. Звенья газодымозащитной службы произвели разведку на наличие людей, жильцы дома эвакуированы», - сообщается на странице ДЧС в Instagram.
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