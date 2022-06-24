24 Июня 2022 17:10

Балкон загорелся в одном из ЖК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в одном из многоквартирных домов микрорайона «Жагалау 3» в Нур-Султане. Жертв и пострадавших нет, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 12:42 в службу пожаротушения поступило сообщение, что в жилом комплексе «Жагалау 3» горит балкон. В жилом доме №14 на 9 этаже горел балкон», - сообщили в ДЧС столицы.









Пожар ликвидирован в 13:26. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По информации ДЧС, площадь пожара составила 15 кв. м.

Недавно в районе озера Большого Талдыколя ликвидировали крупный пожар. 20 июня загорелся сухостой. Воздушное судно МИ-8 произвело 27 сбросов воды (81 тонна). Площадь пожара составила 6,5 га. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.