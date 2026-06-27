Балхашский трофей: кого мечтают поймать рыбаки

На Балхаше не принято хвастаться количеством пойманной рыбы. Здесь ценится другое — умение найти рыбное место на огромной акватории озера, прочувствовать его настроение и вернуться на берег с историей, которую будут пересказывать друзьям еще не один сезон, передает корреспондент агентства Kazinform.

Балхаш для рыбака — это больше, чем просто озеро. Здесь редко говорят о «легкой рыбалке». Огромный водоем, переменчивый ветер, десятки протоков, заливов и зарослей камыша превращают каждую поездку в целую экспедицию.

Фото: Акимат города Балхаш

Не случайно Балхаш считается одним из главных рыбных водоемов Казахстана. Озеро занимает первое место в стране по объемам добычи рыбы среди внутренних рыбохозяйственных водоемов. В его водах обитают судак, сазан, сом, жерех, вобла, карась, берш и змееголов. Но если спросить опытных рыбаков, за какой рыбой они готовы проехать сотни километров, ответ чаще всего будет один — за судаком или змееголовом.

Рыболов-спортсмен Роман Бирюков говорит, что Балхаш невозможно сравнить с другими водоемами Казахстана.

— Балхаш отличается своими масштабами и характером. Это озеро фактически состоит из двух разных частей: западная — пресная и мутноватая, восточная — соленая и прозрачная. Рыбы здесь много, а кормовая база способствует ее быстрому росту. Но здесь важно быть осторожным. Чтобы поймать хороший трофей, нужно понимать рельеф дна, знать места и учитывать погодные условия. Особенно ветер, который может полностью изменить ситуацию на воде буквально за полчаса, — рассказывает он.

Фото: Акимат города Балхаш

У каждого балхашского рыбака есть история о рыбе, которая сорвалась в последний момент. Возможно, именно поэтому здесь так ценят трофеи. Если для одних водоемов крупный улов считается обычным делом, то на Балхаше за него приходится бороться.

Фото: Акимат города Балхаш

Главным трофеем последних лет стал змееголов — хищник, которого многие называют самым интересным соперником для рыбака.

— Змееголов — это уже не просто рыбалка, а настоящая охота. Он водится в густых зарослях камыша и травы. Чтобы его найти, нужны внимательность и терпение. Иногда рыбаки ориентируются даже по характерному звуку, который возникает, когда змееголов поднимается к поверхности за воздухом. После поклевки главное не спешить и суметь вытащить рыбу из зарослей. Именно за такими эмоциями многие и приезжают на Балхаш, — говорит Роман.

При этом у озера есть свои проверенные рыбацкие места. Самым известным местом остается дельта реки Или. Сложный рельеф, многочисленные протоки, глубокие ямы и заливы делают этот район одним из самых перспективных для поиска крупной рыбы.

Фото: Акимат города Балхаш

Однако Балхаш способен преподносить не только приятные сюрпризы. Местные рыбаки говорят, что озеро требует уважения.

— Балхаш шутить не любит. Из-за большой площади и сравнительно небольшой глубины сильный ветер быстро поднимает короткую, но крутую волну. Если погода начинает меняться, лучше не рисковать и сразу возвращаться к берегу. Здесь безопасность всегда должна быть на первом месте, — отмечает собеседник.

За последние десятилетия рыбалка на Балхаше заметно изменилась. По словам рыбаков, снизился уровень воды, многие участки постепенно заиливаются, а рыба стала более осторожной.

Если раньше для хорошего улова достаточно было знать несколько проверенных мест, то сегодня приходится использовать современные эхолоты, изучать рельеф дна и тратить больше времени на поиск активной рыбы.

Фото: Акимат города Балхаш

Тем не менее интерес к рыбалке на Балхаше не снижается. Зимой сюда приезжают за знаменитой балхашской воблой, весной ловят рыбу перед нерестом, летом начинается сезон змееголова, а осенью рыбаки охотятся за трофейным судаком во время его активного жора.

По данным Балхаш-Алакольской межобластной инспекции рыбного хозяйства, на озере Балхаш в 2026 году установлен лимит изъятия рыбных ресурсов в объеме 10 192 тонн. По состоянию на 1 июня вылов составил 1 934,7 тонны частиковых рыб.

Фото: Акимат города Балхаш

Но цифры и статистика не объясняют главного — почему человек, однажды встретивший рассвет в камышах дельты Или или почувствовавший мощную поклевку судака на балхашской глубине, снова возвращается сюда через год. Наверное, потому что Балхаш — это прежде всего азарт поиска, который не заканчивается даже после возвращения на берег.

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