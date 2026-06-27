Балхашский трофей: кого мечтают поймать рыбаки
На Балхаше не принято хвастаться количеством пойманной рыбы. Здесь ценится другое — умение найти рыбное место на огромной акватории озера, прочувствовать его настроение и вернуться на берег с историей, которую будут пересказывать друзьям еще не один сезон, передает корреспондент агентства Kazinform.
Балхаш для рыбака — это больше, чем просто озеро. Здесь редко говорят о «легкой рыбалке». Огромный водоем, переменчивый ветер, десятки протоков, заливов и зарослей камыша превращают каждую поездку в целую экспедицию.
Не случайно Балхаш считается одним из главных рыбных водоемов Казахстана. Озеро занимает первое место в стране по объемам добычи рыбы среди внутренних рыбохозяйственных водоемов. В его водах обитают судак, сазан, сом, жерех, вобла, карась, берш и змееголов. Но если спросить опытных рыбаков, за какой рыбой они готовы проехать сотни километров, ответ чаще всего будет один — за судаком или змееголовом.
Рыболов-спортсмен Роман Бирюков говорит, что Балхаш невозможно сравнить с другими водоемами Казахстана.
— Балхаш отличается своими масштабами и характером. Это озеро фактически состоит из двух разных частей: западная — пресная и мутноватая, восточная — соленая и прозрачная. Рыбы здесь много, а кормовая база способствует ее быстрому росту. Но здесь важно быть осторожным. Чтобы поймать хороший трофей, нужно понимать рельеф дна, знать места и учитывать погодные условия. Особенно ветер, который может полностью изменить ситуацию на воде буквально за полчаса, — рассказывает он.
У каждого балхашского рыбака есть история о рыбе, которая сорвалась в последний момент. Возможно, именно поэтому здесь так ценят трофеи. Если для одних водоемов крупный улов считается обычным делом, то на Балхаше за него приходится бороться.
Главным трофеем последних лет стал змееголов — хищник, которого многие называют самым интересным соперником для рыбака.
— Змееголов — это уже не просто рыбалка, а настоящая охота. Он водится в густых зарослях камыша и травы. Чтобы его найти, нужны внимательность и терпение. Иногда рыбаки ориентируются даже по характерному звуку, который возникает, когда змееголов поднимается к поверхности за воздухом. После поклевки главное не спешить и суметь вытащить рыбу из зарослей. Именно за такими эмоциями многие и приезжают на Балхаш, — говорит Роман.
При этом у озера есть свои проверенные рыбацкие места. Самым известным местом остается дельта реки Или. Сложный рельеф, многочисленные протоки, глубокие ямы и заливы делают этот район одним из самых перспективных для поиска крупной рыбы.
Однако Балхаш способен преподносить не только приятные сюрпризы. Местные рыбаки говорят, что озеро требует уважения.
— Балхаш шутить не любит. Из-за большой площади и сравнительно небольшой глубины сильный ветер быстро поднимает короткую, но крутую волну. Если погода начинает меняться, лучше не рисковать и сразу возвращаться к берегу. Здесь безопасность всегда должна быть на первом месте, — отмечает собеседник.
За последние десятилетия рыбалка на Балхаше заметно изменилась. По словам рыбаков, снизился уровень воды, многие участки постепенно заиливаются, а рыба стала более осторожной.
Если раньше для хорошего улова достаточно было знать несколько проверенных мест, то сегодня приходится использовать современные эхолоты, изучать рельеф дна и тратить больше времени на поиск активной рыбы.
Тем не менее интерес к рыбалке на Балхаше не снижается. Зимой сюда приезжают за знаменитой балхашской воблой, весной ловят рыбу перед нерестом, летом начинается сезон змееголова, а осенью рыбаки охотятся за трофейным судаком во время его активного жора.
По данным Балхаш-Алакольской межобластной инспекции рыбного хозяйства, на озере Балхаш в 2026 году установлен лимит изъятия рыбных ресурсов в объеме 10 192 тонн. По состоянию на 1 июня вылов составил 1 934,7 тонны частиковых рыб.
Но цифры и статистика не объясняют главного — почему человек, однажды встретивший рассвет в камышах дельты Или или почувствовавший мощную поклевку судака на балхашской глубине, снова возвращается сюда через год. Наверное, потому что Балхаш — это прежде всего азарт поиска, который не заканчивается даже после возвращения на берег.
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