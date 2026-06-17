Отдых на Балхаше-2026: полный гид по ценам, пляжам и базам отдыха

От состояния трассы до цен на жилье и пляжи — собрали все, что стоит знать перед поездкой на главное озеро страны. Этот материал поможет спланировать отдых и избежать лишних расходов.

Придорожная инфраструктура

В целом, по сравнению даже с прошлым годом, придорожная инфраструктура трасс, ведущих к озеру — улучшилась.

По официальным данным, предоставленным акиматом региона, на автодороге республиканского значения KAZ01 Астана — Караганда (с обходом) — Алматы по направлению Караганда — Балхаш — Сарышаган функционируют около 70 объектов придорожного сервиса включая кафе, АЗС, гостиниц и кемпингов, СТО, а также площадок отдыха и санитарно-гигиенических узлов. Из новинок — на трассах появились зарядные устройства для электромобилей.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Однако, и эти новшества не решают старых проблем — нехватки автозаправочных станций.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

В пик купального сезона автолюбителям рекомендуют приезжать на заправки заранее, либо иметь с собой специальную емкость для бензина — в выходные возле автозаправочных станции образуются заторы и очереди.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Для решения этой проблемы власти города Балхаш взялись за развитие новой придорожной зоны «Капля». Сегодня на этой территории через аукцион выданы семь участков земли. Уже работает автозаправочная станция, строятся гостиница и кафе.

Кроме того, по направлению к туристическим поселкам Шубартубек и Торангалык определены еще три площадки под строительство крупных автозаправочных комплексов.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

В целом, дорога в хорошем состоянии и для безопасности водителей появились важные улучшения. К примеру, в ночное время, чтобы автолюбители не засыпали за рулем, на некоторых арках светятся лазерные полосы. Есть еще искусственные дорожные неровности для этих же целей.

Альтернативная логистика

Для тех, кто не любит долгие поездки на авто, есть варианты добраться до Балхаша на поезде или самолете.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Долететь до Балхаша можно из Астаны и Алматы. Как мы ранее сообщали, цены на авиабилеты стоят от 16 000 тенге в одну сторону. Интерьер балхашского аэропорта — нарядный, украшен лепниной и уже по прилету создает настроение релакса.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Что же касается, поездов, тут диапазон цен шире и сообщений больше. Желающие добраться до Балхаша на поезде могут купить билеты от 2500 до 12 000 тенге в один конец на одного человека. Цены варьируются от класса: от сидячих мест до купе.

Отдых и развлечение

Цены, развлечения и комфорт туристов во многом зависят от локации. Традиционно у отдыхающих есть выбор: остановиться непосредственно в самом городе Балхаш, либо поехать в поселки Торангалык и Шубартубек.

Балхаш

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Надо отметить, в самом городе можно хорошо отдохнуть с доступом к большой воде. Правда, озеро в городской черте не такое лазурное, а пляж менее песчаный, чем в Торангалыке и Шубартубеке. К тому же сейчас прибрежная зона в городе активно застраивается.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

В самом городе Балхаш есть несколько баз отдыха с водными горками и бассейнами.

Один плюс локации в городе — здесь можно организовать себе комфортное жилье дешевле, чем в туристических поселках, арендовав квартиру в многоэтажных домах. Некоторые туристы, особенно те, кто запланировал отдых на неделю и более, либо же с большим количеством членов семьи снимают квартиру недалеко от пляжа.

Цена за вход на платные пляжи начинаются от 2000 до 5000 тенге. А аренда квартир колеблется в диапазоне от 15 000 до 40 000 тенге в сутки. И конечно же, более дешевые варианты бронируются заранее.

Фото: акимат Балхаша

Торангалык и Шубартубек

Эти два туристических поселка наиболее популярны среди отдыхающих. Находятся они в получасе езды западнее от города Балхаш в сторону алматинской трассы: до Торангалыка — 28 км, до Шубартубека — 33 км.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Если вы едете в темное время суток, нужно чуть замедлить ход, чтобы не проехать разворот на автобане.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

От трассы Алматы — Екатеринбург эти два поселка находятся на расстоянии двух километров.

Туристов здесь ждут несколько зон отдыха с разным классом комфорта: либо дешевые комнаты с общими санузлами или туалетами на улице, либо комфортабельные номера со всеми удобствами.

Цены на номера в зонах отдыха в городе Балхаш варьируют от 5000 до 20 000 на одного человека в сутки. Есть семейные комфортабельные номера по цене от 20 000 до 65 000 тг/сутки.

И еще, совет для тех, кто хочет сэкономить: желательно жилье бронировать заранее, как минимум за месяц. В пик купального сезона более комфортабельные номера с приемлемой ценой расходятся очень быстро.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

На сегодняшний день в поселке Торангалык функционирует 21 объект туризма, а в Шубартубеке — 22.

В прошлом году в этих домах отдыха побывали более 160 000 человек.

— В этом году мы планируем принять еще больше туристов, чем в прошлом году. Так как число зон отдыха увеличивается с каждым годом. Только за прошлые выходные мы по камерам видеонаблюдения насчитали более 3000 автомобилей, — говорит аким поселков Гульшат, Шубартубек и Торангалык Азамат Саданов.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Безопасность и чистота

Вдоль трассы Караганда — Балхаш расположены три медико-спасательных пункта. Они оснащены реанимобилями, укомплектованы спасательным оборудованием для деблокирования пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Непосредственно в поселках Торангалык и Шубартубек дежурят круглосуточно 4 бригады скорой медицинской помощи: по 2 в каждом поселке. Столько же бригад полицейских патрулей работают 24/7.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Помимо этого, вдоль побережья устанавливают системы видеонаблюдения, модернизируют освещение и благоустраивают общественные пространства. На всех пляжах дежурят спасатели. В Торангалыке и Шубартубеке для них построены специальные капсулы с вышками и сделан спуск на воду для спасательных катеров.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Кстати, в этом году туристы заметили, что в самом озере тоже появились однотипные буйки и коридоры для катеров и моторных лодок.

— Для безопасного отдыха акваторию разделят современными буйками. Их производит местный предприниматель в Торангалыке. Все будет оформлено в едином стиле. Четко обозначат зоны для купания, а также отдельные коридоры для движения катеров и гидроциклов. Места, где купание разрешено и запрещено, уже определены решением маслихата, — рассказал аким Балхаша Сапар Сатаев.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Если остановиться на чистоте, тут уже все индивидуально. Многое, конечно зависит от самих отдыхающих. К сожалению, на берегу многие туристы оставляют отходы и мусор.

— Я каждый год приезжаю на озеро с семьей. Обычно мы отдыхаем «дикарем». Платим за вход на пляж возле определенных зон отдыха. Учу своих детей не разбрасывать мусор. Но не все так делают. От части это может и от того, что мусорных контейнеров маловато. Хотя сейчас их количество увеличилось. И сами сотрудники зон отдыха периодический убирают отходы после людей, — говорит отдыхающий Арман Есенаманов.

По словам акима поселков Азамата Саданова, мусоровывозящие компании приезжают в поселки через день, собирают около 20 тонн мусора. В пик купального сезона цифра доходит до 25-30 тонн в сутки.

Фото: акимат Балхаша

Интерес к балхашскому направлению остается высоким, а значит запрос на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры будет только расти.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform