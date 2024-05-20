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    23:38, 19 Май 2024 | GMT +6

    Балхашские школьники поедут на языковую практику в Великобританию

    школьники, Балхаш
    Фото: акимат города Балхаша

    Четверо учащихся балхашской школы-лицея имени Алимхана Ермекова выиграли путевки на двухнедельную языковую практику в Великобритании. Поездку им оплатит благотворительный фонд Ustaz Ulytau, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Великобританию поедут девятиклассники Арина Пестрякова, Альнур Багдатов, Виктор Ким и Ксения Ничипуренко. Они на протяжении года старательно изучали английский язык, успешно прошли итоговое тестирование и собеседование с носителем языка.

    — Весь учебный год в нашем лицее реализовывался проект по уровневому обучению английскому языку. Девятиклассников готовила я и еще один педагог английского языка Юлия Литвинова. В рамках проекта был проведен конкурс на знание языка. В результате отборочных туров шестеро учеников нашей школы были допущены к финальному собеседованию с носителем языка. В итоге четверо из них стали победителями и вошли в топ-14 школьников, которые получили двухнедельную поездку в Великобританию. Вместе с нашими учениками за границу поедут школьники Жезказгана и Сатпаева, — отметила учитель английского языка, педагог-исследователь Елена Ничипуренко.

    Также в школе-лицее реализуются еще два языковых проекта. Один направлен на раннее обучение английскому третьеклассников, а второй нацелен на углубленное обучение десятиклассников. Благодаря участию в проектах учащиеся старших классов могут получать гранты на обучение в зарубежных вузах.

    — Изучение английского я начала осознанно, понимая, что он поможет мне в будущем, откроет множество дверей. Я изучаю его активно уже два года и недавно благодаря моей школе и фонду удостоилась первой большой награды — поездки в Лондон. Это хороший стимул для меня, а сама поездка даст возможность познакомиться с Великобританией и ее культурой, — сказала девятиклассница Арина Пестрякова.

    школьники
    Фото: акимат города Балхаша

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Образование Карагандинская область Великобритания
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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